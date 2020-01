„Aus der Erde sind wir genommen, zur Erde sollen wir wieder werden“ ist ein Spruch, der häufig bei Beerdigungen zu hören ist. Und während damit vielerorts das Begräbnis auf dem städtischen Friedhof gemeint ist, ist das in Gottmadingen wörtlich zu nehmen: Am Fuß von Bäumen inmitten eines kleinen Waldes können seit neun Jahren Menschen ihre letzte Ruhestätte finden. Da ist keine von Mauern gesäumte Friedhofsanlage, sondern nur viele Bäume – und viel Erde. Einzig Plaketten an Buche, Linde oder Ahorn zeugen davon, dass zu Füßen des Baums ein Mensch beigesetzt ist. Und weil das so beliebt ist, hat der Gemeinderat in seiner vergangenen Sitzung eine deutliche Vergrößerung beschlossen: Nachdem über 1300 Plätze bereits vergeben sind, soll es künftig doppelt so viel Fläche geben.

Die meisten Vertragspartner kommen nicht aus Gottmadingen

Im Gegensatz zu einigen ähnlichen Angeboten ist der Ruhewald in Gottmadingen ein Angebot der Kommune – und eine lukrative noch dazu. 179 150 Euro hat die Gemeinde im vergangenen Jahr eingenommen. Dabei profitiert sie besonders vom großen Interesse Auswärtiger: Von den 103 Beisetzungen im vergangenen Jahr stammten nur 14 Verstorbene aus Gottmadingen, die 89 restlichen kamen aus Nachbargemeinden. Laut Beatrix Zureich, die mit Mathias Kossmann bei der Gemeinde für den Ruhewald zuständig ist, wird aber nicht ausgewertet, aus welchen Gemeinden genau die Vertragspartner stammen. Kämmerer Andreas Ley erklärte in der Gemeinderatssitzung, dass der Gottmadinger Ruhewald nicht deutlich günstiger sei als umliegende, aber ein größeres Einzugsgebiet habe.

Laut Bürgermeister Michael Klinger gefalle den Kunden auch die Gesamtanlage und dass man am Oberen Hardtsee entlang spazieren könne. Auf Nachfrage von Ulrich Rüede (Freie Wähler) erklärten Kämmerer Andreas Ley und Hauptamtsleiterin Marion Haas, dass sich die Nachfrage für den klassischen Friedhof nicht dramatisch verschlechtert habe.

Ein Baum für bis zu zwölf Urnen

Ganz genau weiß die Gemeindeverwaltung hingegen, wer wo beigesetzt ist. Anhand einer Baumliste können Menschen sich einen Baum aussuchen, der ihnen gut gefällt, und anschließend auch die Himmelsrichtung für ihre Beisetzung wählen. Welcher Baum in Frage kommt, hat die Gemeinde zu diesem Zeitpunkt bereits festgelegt. Dafür schaut sich Forstexperte Johann Hahnloser jeden Baum genau an, wie Zureich erklärt: Ist ein Baum gesund? Nur dann können bis zu zwölf Urnen an seinen Wurzeln vergraben werden. So ein Baum werde mehrfach geprüft und der Standort vom Vermessungsamt genau eingetragen. „Für den dritten Abschnitt haben wir schon Bäume ausgesucht“, sagt Zureich. Am häufigsten sind Buchen, gefolgt von Eiche und Ahorn. Linden und Kirschen gebe es nur wenige.

Nach dem Tod muss keiner das Grab pflegen

Die meisten Vertragspartner erfahren bei einer Führung oder der Beisetzung eines Familienmitglieds, Freundes oder Bekannten von dem Ruhewald. Der große Vorteil ist laut Zureich: „Bei uns kann man alles schon zu Lebzeiten regeln“, so dass Angehörige sich nach einem Todesfall nicht noch um die Beisetzung kümmern müssen. Auch die Grabpflege fällt weg, denn sie wird von der Natur übernommen. Die Urnen seien abbaubar und „bleiben für immer“, wie Zureich erklärt.

Dabei können Kunden entweder einen einzelnen Platz auswählen, der je nach Baum zwischen 550 und 1200 Euro kostet, oder einen ganzen Ruhebaum für 4500 bis 6000 Euro reservieren, der insgesamt bis zu acht Plätze für weitere Familienmitglieder oder Freunde ermöglicht. Der Vertrag gilt für 100 Jahre und so lange der Vertragspartner lebt, kann er die restlichen Plätze an seinem Ruhebaum belegen oder nicht. Deshalb ist die aktuelle Zahl von Urnenplätzen variabel: „Die Zahlen ändern sich täglich“, sagt Zureich.

Jetzt muss nur noch das Landratsamt zustimmen

Ganz in trockenen Tüchern ist die Verdopplung der Fläche aber noch nicht. Nach dem einstimmigen Beschluss des Gemeinderats arbeitet die Gemeindeverwaltung nun an den Formalien, denn es braucht einen Antrag ans Landratsamt. Laut Bürgermeister Michael Klinger gab es bereits ein positives Vorgespräch, jetzt müssen Untersuchungen und Berichte eingereicht werden.

Die nächste Führung über den Gottmadinger Ruhewald ist am Freitag, 13. März, um 16 Uhr.