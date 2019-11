Die Gottmadinger Christkönigkirche ist nach einer fünfmonatigen Sperre wieder offen, wie Pfarrgemeinderat Stefan Burger in einer Pressemitteilung berichtet. Am letzten Sonntag des Kirchenjahres, am 24. November, eine Woche vor dem ersten Advent, feiert die katholische Kirche das Christkönigsfest. Für die Christkönigskirche ist dieses Fest das „Titularfest“, der Festtag ihres Namensgebers. Gerade rechtzeitig zu diesem Festtag kann die Christkönigskirche nach fünfmonatiger Sperre wieder für Gottesdienste freigegeben werden.

Gottmadingen Geschlossen, verriegelt, kein Zutritt: Die Christkönig-Kirche bleibt nach den Schäden an der Decke weiterhin für Besucher gesperrt Das könnte Sie auch interessieren

Im Juni war ein größeres Stück Putz aus der Kirchendecke herausgebrochen und hatte ein Loch hinterlassen. Die zuständigen kirchlichen Stellen hatten die Kirche daraufhin geschlossen. Die anderen christlichen Kirchengemeinden in Gottmadingen hatten ihre Kirchen spontan als Ausweichquartiere angeboten, doch konnten auch die großen Gottesdienste in den anderen Kirchen der Seelsorgeeinheit Gottmadingen, vor allem in St. Dionysius in Gailingen, gefeiert werden. Besonders hervorzuheben sind hier die Firmung und die Amtseinführung des neuen Pfarrers Jörg Waldvogel und der Gemeindereferentin Petra Kirchhoff, so wird in der Pressemitteilung betont.

Drei Risse festgestellt

In den letzten Monaten wurde die Ursache für den Schaden in der Christkönigskirche erforscht. Es wurden drei Risse in der Betondecke festgestellt, jeweils in der Mitte zwischen den Bindern der Dachkonstruktion. Auch zeigte die genaue Betrachtung, dass sich die Dachdeckung teilweise etwas gesetzt hat. Dadurch liegen an anderen Stellen die Ziegel nicht mehr ganz dicht, Wasser konnte eindringen.

Dieses lief durch einen der Risse durch die Betondecke weiter nach unten auf die dünne abgehängte Decke, die an einer Stelle durchweichte und danach ausbrach. Durch Abdichten und regelmäßige Überwachung wird verhindert, dass sich so etwas wiederholen kann. Die Kirche kann damit gefahrlos wieder genutzt werden. Das Erzbischöfliche Bauamt Konstanz wird zusammen mit dem beauftragten Architekten die weiteren Schritte planen und dem Stiftungsrat, dem zuständigen Ausschuss des Pfarrgemeinderats, zur Entscheidung vorlegen.

Etwas bescheidener als üblich

Pfarrer Jörg Waldvogel, der seinen Dienst mitten in vielen Baustellen angetreten hat, freut sich, dass er gerade zum Christkönigsfest zum ersten Mal einen Gottesdienst in seiner Pfarrkirche halten kann. Die Feier zum Christkönigsfest, das Pfarrfest, wird dieses Jahr allerdings etwas bescheidener ausfallen als üblich.

Wegen der Unsicherheit, ob das Georgshaus nicht doch noch für den Gottesdienst benötigt wird, konnte das gemeinsame Mittagessen nicht mehr organisiert werden, statt dessen gibt es nur ein Beisammensein mit Zopf, Knabberei und Getränken. Die verschiedenen Gruppen der Pfarrei werden aber wieder vertreten sein und Handarbeiten, Kerzen und gebrauchte Bücher verkaufen. Pfarrer Jörg Waldvogel und der Pfarrgemeinderat laden alle Gläubigen ein, endlich wieder in der Christkönigskirche Gottesdienst am 24. November um 10.30 Uhr zu feiern.