Auch am Ortsausgang von Gottmadingen steht ein Monster-Blitzgerät. | Bild: Bittlingmaier, Albert

Obacht! Die Monster-Blitzer wandern durch den Hegau. Getarnt als Anhänger mit Kennzeichen und Zusatzteil messen sie das Tempo der Fahrzeuge. Zwischen Gottmadingen und Singen war es am Dienstag möglich, innerhalb von ein paar Kilometern gleich zweimal geblitzt zu werden. Der mobile Blitzapparat des Landkreises Konstanz stand am Gottmadinger Ortsausgang auf Höhe der Golbühlhalle. Nur wenige Fahrminuten weiter ließ ein graues Blitzer-Ungetüm in der Schaffhauser Straße vor dem Singener Hegau-Klinikum grüßen. Das große Gerät gehört der Stadt Singen, die im Gegensatz zur Gemeinde Gottmadingen Tempo-Messungen in eigener Regie ausführt und auch das Bußgeld selbst einkassiert. Wer gestern als besonderer Pechvogel gleich an beiden Stellen zu stark aufs Gaspedal drückte und danach noch über die Kreuzung mit ausgeschalteter Ampel-Anlage an der Friedenslinde fahren musste, war sicherlich schon bedient, bevor er seine Irrfahrt durch die Singener Innenstadt mit den vielen Baustellen fortgesetzt hat. Und dort sind bekanntlich weitere feste Blitzergeräte installiert. Das Landratsamt Konstanz versucht auch durch Messgeräte in Vans, in Hegaugemeinden, wie Engen und Gottmadingen, die Raser auszubremsen. Diese hohe Flexibilität fordert die Fahrer im besonderen Maß heraus. Höchste Konzentration und Umsicht sind gefragt. Die mobilen Blitzapparate mit ihren monströsen Auswüchsen wandern jedenfalls wesentlich schneller als die Hegauer Baustellen, die den Verkehrsteilnehmern viel Geduld und ein gutes Nervenkostüm abverlangen.

