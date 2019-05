Da wollten die Mitglieder des Gottmadinger Gemeinderates nicht mitspielen: Zu teuer erschien dem Gremium ein Angebot zur Sanierung der Bahnhofstraße. Einstimmig wurde die Ausschreibung aufgehoben, dem Bieter der Auftrag wieder entzogen, obwohl die Pflasterung der Bahnhofstraße in Gottmadingen offensichtlich in die Jahre gekommen ist.

Regelmäßig kommen die Arbeiter des Bauhofs zum Einsatz, um herausgebrochene Pflastersteine – fast wie beim Zahnarzt – durch Asphaltplomben zu ersetzen. Optisch sei dies kein Gewinn, mahnte Bürgermeister Michael Klinger. „Der Sanierungsbedarf ist da“, betonte auch der tiefbauverantwortliche Joachim Dutt. Sofort müsse er nicht erledigt werden.

Die immer wieder kehrenden Reparaturen seien aber notwendig, um durch die Stabilisierung der Pflasterung die Verkehrssicherheit zu erhalten – auch wenn dies Geld koste. Doch die aktuelle Vorgehensweise soll nun noch ein paar Jahre weitergeführt werden. Nicht nur Bürgermeister Michael Klinger plädierte dafür, das kostspielige Schönheitsprogramm abzusagen, denn das Interesse fachlich geeigneter Baufirmen, diese Arbeiten auszuführen, sei überschaubar geblieben. Nur ein Unternehmen habe ein Angebot eingereicht – und das liege, wie Dutt in der jüngsten Gemeinderatssitzung erläuterte, 70 Prozent über den kalkulierten Kosten. „Es fehlen Arbeitskräfte, die Natursteinpflasterungen durchführen können“, erläuterte Stadtplaner Florian Steinbrenner. Rund 210 000 Euro waren für die Maßnahme im Haushaltsplan bereit gestellt. Etwa 350 000 Euro verlangt das Bauunternehmen. Zu viel für die Ratsmitglieder, die aber auf Naturstein nicht verzichten wollten. Alles asphaltieren um zu sparen, sei nicht der passende Weg.

„Es fehlen Arbeitskräfte, die Natursteinpflasterungen durchführen können.“Florian Steinbrenner, Stadtplaner | Bild: Biehler, Matthias

Bedenken hatte CDU-Rat Bernd Schöffling: „Wir der Schaden größer, wenn nicht saniert wird?“, wollte er wissen. Dutt gab Entwarnung. Es werde zwar nicht schöner, aber die Flicken würden die Sanierungsarbeiten später nicht teurer machen. Was die Preisentwicklung mache, sei hingegen nicht abschätzbar. Dennoch soll nun vorerst abgewartet werden. „Ich würd‘ erstmal flicken“, gab FW-Vertreter Walter Beyl die Mehrheitsmeinung vor. Einstimmig wurde die Ausschreibung aufgehoben. Einig waren sich die Ratsvertreter, dass sie dem Preisdruck nicht nachgeben wollten.

Aufgehoben ist in diesem Fall aufgeschoben: Im Bauamt soll geprüft werden, wie der Auftrag effizienter ausgeschrieben werden kann – womöglich, indem bauausführenden Firmen mehr Zeit eingeräumt wird. Erst nach der Sanierung der JG-Fahr-Straße, die im nächsten Jahr dran kommen soll, soll das Vorhaben dann in zwei bis drei Jahren erneut zur Ausschreibung kommen. Dann – so lautet die Hoffnung von Verwaltungsspitze und Ratsvertretern – könnte die Konjunktur wieder zugunsten der Gemeinden laufen.