„Sie ist eine super Chefin, eine perfekte Chorleiterin“, spricht Martin Tschudi ein großes Lob an Birgit Mehlich aus. Er singt gern mit anderen zusammen und kam vor drei Jahren in den Chor Pogos, in dem sich Laien zusammenfanden, die Freude am Singen haben.

Die Geräuschkulisse im Gemeindesaal der evangelischen Lutherkirche in Gottmadingen verebbt, als Birgit Mehlich mit einigen schrägen Akkorden auf der Orgel den Beginn der Probe ankündigt. Vor acht Jahren hat sie den Chor gegründet, Birgit Mehlich machte aus der Not eine Tugend.

Schon als Kind habe sie in der Schule und später in verschiedenen Chören gesungen, aber das Repertoire habe nicht ganz ihren Vorstellungen entsprochen, sagt sie. „Viele Chöre singen nur klassische Literatur, das ist nicht meins.“ Es gebe schon tolle Chöre, die würden aber eine gewisse Vorbildung erwarten. Dazu gehöre, dass man die Texte zeitaufwendig auswendig lernen müsse.

Singen, ohne Noten lesen zu müssen

„Mir fehlte ein Chor, der moderne Literatur singt und wo jeder auch ohne Noten zu können mitsingen kann“, erklärt Mehlich. Es gehe ihr in erster Linie um die Freude am Gesang. Die meisten kämen nach einem Arbeitstag und möchten am Abend abschalten und Spaß haben. Sie machte eine Chorleiter-Ausbildung, startete einen Aufruf und hoffte, dass rund 15 Leute zur ersten Probe kommen würden. „Es waren 65! Ich war total überfordert“, denkt sie mit Schmunzeln zurück.

Mit viel Geduld entstand ein bemerkenswertes Ensemble

Heute weiß sie, dass die Mehrzahl derer, die gern singen, sich ohne Erfahrung nicht trauen, in einen bestehenden Chor einzutreten. „Wir haben bei Null angefangen, das war nicht einfach für beide Seiten“, gibt Mehlich zu. Mit Geduld seien sie gemeinsam die Sache angegangen. Sie hatte auch nicht erwartet, dass alle Sänger eineinhalb Stunden konzentriert mitarbeiten. Abgeleitet von Pop und Gospel erhielt der Chor den Namen „Pogos“.

Schon ein Jahr nach Gründung sangen die Sängerinnen und Sänger das erste Konzert mit einfachen Liedern, seitdem folgen Konzerte in der Lutherkirche im Zweijahresrhythmus. Von modernen Kirchenliedern, Gospels und Spiritual reicht das Repertoire bis Pop aus den 60ern bis heute.

46 Mitglieder sind heute dabei

Im Moment zählt der Chor 46 Mitglieder im Alter von 18 bis 72 Jahren, darunter drei Männer. Getreu dem Leitsatz von Birgit Mehlich: „Wir singen mit Überzeugung, auch wenn es falsch ist.“

Birgit Mehlich leitet seit acht Jahren die Pogos und ist seit über 15 Jahren auch Organistin in der Lutherkirche. Auch da ergriff sie die Initiative. Als Kind lernte sie E-Orgel, über ihre eigenen Kinder kam sie dann in die evangelische Gemeinde. „Dort habe ich ein Mal Ostern ohne Orgelspiel erlebt, da habe ich es selbst probiert.“ Barbara Keller-Brütsch ist Sängerin der ersten Stunde und mit 72 Jahren die Älteste im Chor. Singen war für sie schon immer etwas für die Seele – das sei in diesem Chor auch so geblieben.

Der Chor Für Birgit Mehlich soll Singen in erster Linie Spaß machen. Vor acht Jahren gründete sie in Gottmadingen den Chor "Pogos", in dem sich Sangesfreudige auch ohne Chorerfahrung zusammenfanden. Gesungen wird moderne Kirchenliteratur, Gospel, Spiritual und Pop von den 60ern bis heute. Weitere Sängerinnen und Sänger sind willkommen, geprobt wird donnerstags um 19.30 Uhr im Gemeindesaal der Lutherkirche in Gottmadingen. (ros)

