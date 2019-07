Wenn Gottmadingens Schulsozialarbeiterinnen in einem Büro zusammen sitzen, tragen sie viele Sorgen und Nöte von Schülern zusammen. Denn die vier Frauen sind Ansprechpartner für Kinder von der Grund- bis zur weiterführenden Schule. Sie stehen mit deren Lehrern und Eltern in Kontakt, organisieren regelmäßige Gespräche und Workshops. Was Schüler aktuell am meisten beschäftige, sei der Umgang in und mit Medien. Doch einige Themen seien die gleichen wie vor fünf, zehn oder 15 Jahren: Wenn Freundschaften sich verändern oder Eltern sich trennen, suchen Kinder Rat. Heutzutage finden sie dafür professionelle Hilfe.

Die Rolle der Sozialarbeit habe sich in den vergangenen Jahren gewandelt.

Statt als Feuerwehr sinnbildlich einen Brand zu löschen, geschehe heute schon viel vorab, erklärt Magdalena Gandras. Sie begleitet Schüler der Realschule. „Aus meiner Schulzeit erinnere ich mich nicht, dass ein Lehrer sich nach 13 Uhr für mich interessiert hat. Das ist heute anders.“ Die Eltern seien dankbar dafür: „Immer mehr Erziehung findet in der Schule statt“, schildert Gandras. Weil Eltern mehr arbeiten, weil Großeltern nicht mehr so präsent seien.

Kettenbriefe gab es früher auch – sie sahen nur anders aus

Durch die jahrelange Vertrauensarbeit hätten sie ein gutes Verhältnis zu den Schülern, sagen alle vier Frauen. Häufig würden sie daher rasch mitbekommen, wenn sich unter Schülern zum Beispiel wie zuletzt ein beängstigender Kettenbrief verbreitet. Die Schulsozialarbeiter schulen auch Lehrer darin, solche Themen mit ihren Klassen zu besprechen. Solche Phänomene habe es schon immer gegeben, sagt Michaela Sieck, die an der Grundschule tätig ist. Inzwischen würden sie nur anders erscheinen.

Privat oder nicht? Gruppenchats beeinflussen den Schulalltag

Soziale Netzwerke seien ein großes Thema: „Bis auf wenige Ausnahmen haben alle ein Smartphone und WhatsApp“, sagt Franziska Sichelschmidt, die ebenfalls an der Realschule arbeitet. Dabei müssen sie abwägen, was in ihren Tätigkeitsbereich fällt: WhatsApp-Nachrichten seien grundsätzlich privat, doch viele Themen würden dann doch den Schulalltag beeinflussen.

Expertenrat: Eltern sollen informiert und in Kontakt bleiben

Die Expertinnen raten Eltern, einen guten Umgang mit Medien mitzugeben und informiert zu sein. „Eltern sollten nicht einfach machen lassen, sondern auch ein bisschen drauf schauen“, sagt Gandras. Sie sollten dabei sein und in Kontakt mit ihren Kindern bleiben. Die Schulsozialarbeiterinnen wollen ein Problembewusstsein schaffen. Dafür erklären sie beispielsweise, dass das Internet nicht vergisst und Intimfotos tunlichst vermieden werden sollten. Im Zuge der Digitalisierung werde die Welt immer kleiner, doch man müsse ausloten, wie man mit all den Möglichkeiten gut umgehen kann. Dabei gehe es auch um die Nutzung: „Wir bekommen mit, dass Kinder zum Beispiel viel spielen“, ergänzt Sichelschmidt.

Prävention beginnt mit Nein sagen

Auch offline haben die Schulsozialarbeiterinnen einiges zu tun. Bereits in der Grundschule beginne man mit dem Thema „Nein sagen“: Wie kann ein Kind reagieren, wenn Fremde es bedrängen? Und mit wem chattet es, wem nennt es seine Adresse? Die Liste möglicher Themen ist lang, erklärt Heike Althus von der Grundschule, es gehe etwa auch um Lernschwierigkeiten. Vor den Sommerferien haben die Frauen ihre Schüler beraten, wie es hinsichtlich weiterführender Schule oder Ausbildung weitergehen kann. Und in den Wochen ohne Unterricht? Da unterstützen die Schulsozialarbeiter bei Ferienbetreuung und Sommerferienprogramm.

