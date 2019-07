In einem psychischen Ausnahmezustand und vermutlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln befand sich ein 26-jähriger Mann in der Nacht zum Dienstag, als er in seiner Wohnung randalierte und über sein Dachfenster mehrmals auf das Hausdach kletterte. Die Polizei erfuhr davon – wie sie berichtet – von Nachbarn. Um ein Abstürzen vom Dach zu verhindern, wurde zusätzlich die Gottmadinger Feuerwehr alarmiert. Da der Mann vor Eintreffen der Rettungskräfte wieder in seine Wohnung verschwunden war und auf Zurufe der Polizei und auf Klingeln nicht reagierte, musste er zur Verhinderung einer möglichen Selbstgefährdung in polizeiliche Obhut genommen werden. Hinzugerufenen Spezialkräften gelang es gegen 5 Uhr, in die Wohnung einzudringen und den 26-Jährigen in Gewahrsam zu nehmen. Zunächst wurde er von einem Rettungswagen wegen Verdachts einer Mischintoxikation in ein Krankenhaus gebracht, später aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik verlegt. In seiner Wohnung wurden diverse Hieb- und Stichwaffen sowie Betäubungsmittel gefunden.