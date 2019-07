Die Polizei hat Ermittlungen wegen Brandstifung gegen einen unbekannten Täter aufgenommen. Dieser soll am vergangenen Mittwoch eine Gartenhütte in der Kleingartenanlage Kabisland in Brand gesteckt haben. Das Feuer griff auf eine angrenzende Gartenhütte über. Die Feuerwehr Gottmadingen konnte löschen. Eine weitere Gartenhütte wurde in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt. Die Polizei bittet Zeugen, die am Mittwoch zwischen 18.30 Uhr und 20 Uhr verdächtige Personen in der Kleingartenanlage beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, an das Kriminalkommissariat Konstanz, (07531) 995-0, zu wenden.

Gottmadingen Eine Gartenhütte gerät in Gottmadinger Kabisland in Brand