Eine laut Verwaltung veraltete Regelung stand bisher der Ansiedelung eines modernen Unternehmens der pharmazeutischen Industrie im Gottmadinger Industriegebiet Strickmann im Weg. Denn die sah vor, dass immissionsschutzrechtlich genehmigungspflichtige Anlagen grundsätzlich nicht erlaubt sind. Wie Stadtplaner Florian Steinbrenner in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats erklärte, sollte mit der Regelung grundsätzlich Lärm vermieden werden. Immissionen bezeichnen neben Lärm auch Verunreinigungen, Strahlen oder Ähnliches. Ein Lärmproblem bedeute die Pharma-Firma aber sicher nicht, deshalb empfahl Steinbrenner eine Ausnahmeregelung. Zu späterer Zeit könne man diesen Punkt des Bebauungsplans auch grundsätzlich diskutieren, doch in diesem Fall dränge die Zeit. Die Gemeinderäte sahen das auch so und stimmten einstimmig zu.