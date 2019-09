Sie besteht nur aus wenigen Zeilen. Aber trotzdem sind Irritation und Wut aus der Nachricht herauszulesen. Der Verfasser macht den SÜDKURIER auf einen Vorfall aufmerksam, der sich Mitte August bei einem Werktagsgottesdienst in Gottmadingen-Bietingen ereignet haben soll. Dem zelebrierenden Pfarrer, Claudius Stoffel, wirft der Schreiber vor, dass er sich während der Messe kaum auf den Beinen habe halten können. Man habe Angst haben müssen, dass der Pfarrer die Treppe herunterfällt.

Da das Schreiben anonym, zudem von Rechtschreibfehlern und Unterstellungen gegenüber dem Geistlichen gespickt ist, hinterlässt es zunächst Skepsis. Als wir bei Claudius Stoffel nachfragen, zeigt er sich enttäuscht von der Art und Weise der Kritik: „Ich bin jemand, mit dem man offen reden kann“, betont Stoffel, der seit 2011 als Kooperator und damit als zusätzliche Kraft in der Seelsorgeeinheit im Einsatz ist.

Ihm sei ein vertrauensvolles Miteinander in den Gemeinden wichtig. „Umso mehr trifft mich die Anonymität dieses Briefes“, sagt der ehemalige Freiburger Dompfarrer. Er hätte sich gewünscht, dass man sich direkt an ihn wendet. Aber – hier beweist Stoffel tatsächlich Offenheit: Wahr sei, dass er an jenem Tag nur unter massiven Beschwerden die Messe feiern konnte.

Stoffel spricht von massiven Einschränkungen

Grund sei ein Rückenleiden – eine von mehreren gesundheitlichen Folgen, die ihm seit einer Hirnblutung im Jahr 2006 Probleme bereiten. „Für mich sind, besonders ab Januar, die gesundheitlichen Einschränkungen, insbesondere bei der Feier der Gottesdienste, immer massiver geworden“, erklärt Stoffel. Oft habe er die Messen nur unter starken Schmerzen und mit Einschränkungen durchstehen können.

Erst wenige Wochen vor der in dem Schreiben erwähnten Messe sei ein Bandscheibenvorfall diagnostiziert worden. „Ich bin an diesem Tag kaum die Stufen zum Altar hochgekommen.“ Um die Schmerzen erträglicher zu machen, habe er sehr starke Schmerzmittel eingenommen.

Vorgesetzter und Gläubige wissen Bescheid

Stoffels Vorgesetzter im Dekanat Hegau, Dekan Matthias Zimmermann, bestätigt auf SÜDKURIER-Anfrage, dass das Leitungsteam von den gesundheitlichen Beschwerden des Priesters weiß.

„Es ist uns Gläubigen seit Langem bekannt, dass Pfarrer Stoffel gesundheitlich angeschlagen ist“, sagt auch der Gottmadinger Pfarrgemeinderatsvorsitzende Raphael Fischer. „Das wurde in Gottesdiensten immer wieder angesprochen. Wir haben sogar Fürbitten für Pfarrer Stoffel gehalten, für seine Genesung gebetet.“ Wenn er nicht in der Lage sei, jemanden zu finden, der für ihn einspringt, sehe es Stoffel aber als seine Aufgabe, die Gottesdienste selbst dann zu halten, wenn es ihm sehr schlecht ginge, sagt Fischer.

Vergeblich Vertretung gesucht

So war es wohl auch an jenem Werktag in Bietingen. Zwei Stunden lang habe er damals eine Vertretung gesucht. Da die Kollegen aber im Urlaub waren und auch kein pensionierter Priester einspringen konnte, sei die einzige Alternative gewesen, den Gottesdienst ausfallen zu lassen, berichtet Stoffel. Das habe er vermeiden wollen: „An diesem Tag wurde die Messe für Verstorbene gelesen. Dazu reisen Angehörige extra an. Ich konnte es nicht ausfallen lassen“, schildert er seine Sicht.

Überzogenes Pflichtbewusstsein? Das scheinen einige Gemeindemitglieder zu denken, wie Raphael Fischer andeutet. „Viele machen sich Sorgen um ihn“, so der Pfarrgemeinderatsvorsitzende. Und auch Stoffel gibt zu, dass er in der Vergangenheit kritisiert worden sei, wenn er in angeschlagenem Zustand zelebriert habe, anstatt den Gottesdienst ausfallen zu lassen.

Personalsituation ist prekär

Die Probleme in der Seelsorgeeinheit Gottmadingen veranschaulichen die angespannte Personallage in der katholischen Kirche, der immer weniger Priester zur Verfügung stehen, um die Gottesdienstversorgung aufrecht zu erhalten. „Durch die Ferienzeit hat sich das in unserem Fall noch einmal verschärft“, schildert Raphael Fischer. Er beobachte aber generell eine Notsituation in der Seelsorgeeinheit seit Pfarrer Nikolaus Böhler Gottmadingen vor einem Jahr verlassen hat. „Das wird von der Gemeinde auch so empfunden“, ist sich Fischer sicher.

Er, Stoffel und Zimmermann betonen, dass die Hauptamtlichen gut zusammenarbeiten. Dankbar zeigen sie sich zudem für den Einsatz ehrenamtlicher Helfer. Gerade jetzt, zur Ferienzeit, würden Laien in die Bresche springen – zum Teil sogar Wortgottesdienste organisieren, wenn kein Pfarrer vor Ort sein kann. Trotzdem: „Da es immer schwieriger wird, Priesterstellen zu besetzen, glaube ich nicht, dass die Versorgung, die wir all die Jahre gewohnt waren, in Zukunft möglich sein wird“, sagt der Pfarrgemeinderatsvorsitzende. Besonders im Hinblick auf kommende Jahrzehnte macht Fischer sich Gedanken.

Eine Durststrecke überwinden

Aber: Es gibt auch eine gute Nachricht. Denn zumindest die als akut empfundene Unterbesetzung mit Geistlichen bessert sich ab Mitte September. Mit Jörg Waldvogel wird ein neuer Leiter der Seelsorgeeinheit eingesetzt. Zudem wird Gemeindereferentin Petra Kirchhoff das Leitungsteam unterstützen.

„Für Gottmadingen geht damit eine Durststrecke zu Ende“, zeigt sich Raphael Fischer erfreut. Mit den beiden Neuzugängen sei zumindest wieder die Personalsituation hergestellt, die man aus der Zeit vor Böhlers Weggang kenne. „Und darüber freuen wir uns alle!“