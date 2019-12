Vermutlich beim Ein- oder Ausparken ist es am vergangenen Samstag zwischen 12.15 Uhr und 12.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Seniorenwohnheimes in der Straße „Sankt-Georg-Platz“ zu einem Schaden von über 2000 Euro gekommen, wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet. Ein unbekannter Autofahrer streifte mit seinem Fahrzeug einen dort abgestellten Opel Zafira und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Gottmadingen unter Telefon (07731)14370, entgegen.