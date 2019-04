von SK

Ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein, ist am Montagmorgen, 29. April, gegen 6.45 Uhr ein 38-jähriger Mann mit einem Auto unterwegs gewesen. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Beamte des Polizeipostens kontrollierten den Mann in der Breitestraße, untersagten ihm die Weiterfahrt und stellten seine Fahrzeugschlüssel sicher.