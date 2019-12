von Sabine Tesche und Albert Bittlingmaier

Eine lieb gewordene Tradition ist der Gottmadinger Weihnachtsmarkt. Im vergangenen Jahr musste das 25-jährige Jubiläum wegen Sturm ausfallen. So gehen diesmal die Besucher fröhlich durch den Weihnachtsmarkt. Die Hektik des Alltags hinter sich lassen und mit der Familie oder Freunden gemütlich über den Markt schlendern, das ist eine schöne Einstimmung auf das Weihnachtsfest. Der Duft von Waffeln, Glühwein, Kinderpunsch und Bratwurst, hübsch geschmückte Stände und ein großes Angebot an Geschenkartikeln und vieles mehr bietet der Weihnachtsmarkt.

Die Besucher, darunter viele Eltern und Großeltern, erfreuen sich an der Aufführung der Jugendmusikschule Westlicher Hegau. | Bild: Sabine Tesche

Von der Kaffeestube in der Hebelschule haben die Besucher reichlich Gebrauch gemacht. Das Kuchenbüffet sucht aber auch seinesgleichen. 80 Kuchenspenden machten die Auswahl nicht leicht. Mit dem Erlös möchte der Freundeskreis Projekte der Schule unterstützen. Am Verkaufsstand von Christel und Georg Ruf gibt es seit zehn Jahren allerhand Selbstgebasteltes. Diesmal sind Vogelhäuschen der Renner, aber auch die vielen Dekosterne aus Holz oder Metall sind gefragt. Unterstützung bekommen die Beiden von August Brachat und Helmut Seeger. Die Einnahmen kommen der Nachsorgeklinik Katharinenhöhe zugute.

40 Preise zu gewinnen

Anette Potaczek ist mit ihren beiden Töchtern Laura und Maya auf den Markt gekommen. Den Dreien gefällt es sehr gut hier auf dem Markt. Sie schauen sich bei den vielen Weihnachtsdekorationen um. Am Stand des Gewerbevereins haben die Besucher eifrig Gottmadinger Geschenkgutscheine gekauft. Dadurch machten sie automatisch bei einer Verlosung von 40 Preisen mit.

Bürgermeister Michael Klinger (links) und Christa Winterhalder von der Organisationsspitze am Kunsthandwerker-Stand von Hans Seiler. | Bild: Sabine Tesche

Der Gottmadinger Hans Seiler hat zum ersten Mal mit einem Stand beim Weihnachtsmarkt. Er verkauft liebevoll selbstgedrechselte Artikel aus Holz – vom Kugelschreiber bis zur Pfeffermühle und zum Salzstreuer. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Absatz. Die Leute sind auch gut gelaunt. Das Ambiente passt“, sagt Seiler. Es gefalle ihm auch, dass der Gottmadinger Weihnachtsmarkt ein geselliger Treffpunkt von Einheimischen und Auswärtigen sei. Ein Dauergrinsen haben die Fans von Borussia Mönchengladbach auf dem Markt im Gesicht. So wie der Randegger Manfred Messmer. „Eins haben der Gottmadinger Weihnachtsmarkt und meine Borussia gemeinsam. Sie sind beide spitze“, so Messmer verschmitzt stellvertretend für viele launige Besucher. Die Gladbacher führen weiterhin die Bundesliga-Tabellenspitze an.

„Diesmal haben wir nicht den schlechten Wetterprognosen gänzlich vertraut, wie bei der Sturmwarnung im vergangenen Jahr“, erklärt Thomas Schleicher, Wirtschaftsförderer der Gemeinde Gottmadingen. Nach dem Ausfall im Vorjahr ließen sich die Organisatoren, der Gewerbeverein Gottmadingen in Kooperation mit der Gemeinde, nicht von den Prognosen abschrecken. „Die Veranstaltung ist ein Volltreffer. Das Wetter spielt bestens mit“, kommentiert Schleicher die milde und trockene Witterung.

Georg (vorne) und Christel Ruf (rechts) verkaufen selbstgebastelte Artikel für einen guten Zweck. | Bild: Sabine Tesche

„Die Besucher und Standbetreiber sind zufrieden, wie ich aus Gesprächen heraushöre“, so Schleicher. Vor allem die Stände für Verköstigungen seien rege genutzte Anlaufstellen. „Auch der weihnachtliche Flohmarkt, den der Gewerbeverein am Samstag anlässlich des Jubiläums veranstaltet hatte, konnte sich sehen lassen. Es wurde viele, vor allem gespendete Artikel verkauft“, schildert der Wirtschaftsförderer. Der Erlös gehe jeweils zur Hälfte an das Hospiz-Zentrum in Singen und die Kindergruppe Aufwind, die von der Fachstelle Sucht betreut wird. Deren Leiter ist der Gottmadinger Lars Kiefer.

Schüler musizieren und singen

„Wir sind gottfroh, dass das Wetter diesmal mitgespielt hat, trotz anderweitiger Prognosen“, sagt Christa Winterhalder. Sie engagiert sich sei Beginn des Gottmadinger Weihnachtsmarktes zusammen mit ihrem Mann Werner stark in der Organisation des Weihnachtsmarktes. Beide ernten dafür von Bürgermeister Michael Klinger großes Lob (Infokasten). „Wir sind mit der Veranstaltung zufrieden, auch der weihnachtliche Flohmarkt am Vorabend war für uns ein Erfolg“, sagt sie. Die Besucher sind auch sehr angetan davon, dass über den ganzen Tag bis in die Abendstunden hinein Schüler der Jugendmusikschule Westlicher Hegau singen und auf ihren Instrumenten spielen.