von Wolfgang Schreiber

Die Gemeinderäte der Wählervereinigung verlangen, dass noch vor der Bürgermeister-Wahl in Büsingen am 26. April eine Geschäftsordnung für den Gemeinderat erstellt wird.

Die Räte versprechen sich von einer solchen Geschäftsordnung eine stärkere Position des Gemeinderates gegenüber dem Bürgermeister. In Büsingen, so wurde von Gemeinderätin Sandra Wacker argumentiert, besitze der Bürgermeister als Vorsitzender des Gemeinderates fast alle Macht, um die Arbeit des Gemeinderates zu regulieren.

Mehr Recht für die Gemeinderäte

Die zu erarbeitende Geschäftsordnung soll den Gemeinderäten ein größeres Recht auf Information und Unterrichtung einräumen, ein Recht auf Akteneinsicht gewähren und den Zeitrahmen festlegen, in dem diese Rechte gewährt werden müssen. Der Auftrag wurde nach einer ausführlichen Diskussion der Gemeindeverwaltung in Auftrag gegeben.

Gemeinderäte, die dem Rat schon mehrere Sitzungsperioden angehören, meinten in der Diskussion, es sei bislang immer auch ohne schriftlich niedergelegte Geschäftsordnung gegangen. Doch auch sie stimmten dem Auftrag zu. Bürgermeister Markus Möll, der zur Wiederwahl antreten wird, und die Gemeindeverwaltung, sperrten sich am Donnerstagabend nicht gegen die Erarbeitung einer Geschäftsordnung des Gemeinderates. Sie haben den Auftrag entgegengenommen.

Arbeiten in Stemmerstraße ab März

Thema war auch die Sanierung der Stemmerstraße. Baubeginn soll am Montag, 9. März sein. Die Arbeiten sollen Ende Oktober 2020 beendet sein. Am Donnerstagabend setzte der Gemeinderat Büsingen seinen Beschluss vom April 2019 um. 30 Bürgerinnen und Bürger, so viele wie seit langem nicht mehr, folgten der Gemeinderatssitzung, die von 19 bis 22.30 Uhr dauerte.

Die Sanierung der Stemmerstraße ist nötig geworden, weil die Wasserversorgung schadhaft geworden war. Die Stemmerstraße erhält Straßenlaternen, die mit LEDs ausgestattet sind. Außerdem werden für 4000 Euros zehn Bewegungsmelder installiert, die die Lampen vom Standby-Modus aufwecken, wenn jemand die Straße benutzt. Im Standby-Modus leuchten die Lampen nur halb so hell.

Auf Katzen und andere streunende Tiere sollen die Bewegungsmelder nicht reagieren, auf Kinder, Erwachsene und Fahrzeuge schon. Im Gemeinderat wurde ausführlich diskutiert, ob in der Stemmerstraße Ahornbäume gepflanzt werden sollen, zur Verkehrsberuhigung und zur Beschattung im Sommer. Die Bäume wurden mit knapper Mehrheit vom Gemeinderat abgelehnt.