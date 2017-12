Gottmadingen Nach vielen Stationen wurde Gottmadingen zu ihrer Heimat

Mina und Wladimir Wagner feiern in Gottmadingen ihre diamantene Hochzeit. Ihre Ehe nahm 1957 in Kasachstan ihren Anfang.

Auf 60 Ehejahre blicken in Gottmadingen Mina und Wladimir Wagner zurück. Sie waren geprägt von harter Arbeit, dem Kampf um die wirtschaftliche Existenz und letztendlich der Ausreise aus Kasachstan nach Deutschland. Dies und vieles mehr erfuhr Bürgermeister Michael Klinger, als er dem Ehepaar gratulierte, die Urkunde von Ministerpräsident Kretschmann und das Geschenk der Gemeinde Gottmadingen überbrachte. Mina und Wladimir Wagner sind deutscher Abstammung und wurden im Zweiten Weltkrieg mit ihren Eltern als Wolga-Deutsche beziehungsweise aus der Ukraine nach Kasachstan zwangsumgesiedelt. Durch den Bruder ihrer Freundin lernte Mina 1955 ihren Wladimir kennen, 1957 heirateten sie. 32 Jahre arbeitete Wladimir Wagner im Steinkohlebergbau in Kasachstan, bevor dem Ehepaar und den Familien ihrer drei Kinder die Ausreise nach Deutschland genehmigt wurde. So kamen 14 Personen mit nur je 20 Kilogramm Gepäck 1994 in Chemnitz an, wo sie alle eine Bleibe fanden. Allerdings verlief die Einreise nach Deutschland nicht ganz ohne Probleme. Im Reisepass stand „Vagner“ und die sonstigen Papiere waren ausgestellt auf „Wagner“. In Chemnitz arbeitete Mina Wagner in einem Pflegheim, ihr Mann als Eisenflechter auf dem Bau. Als die Arbeitssituation für die Kinder und Schwiegerkinder in Chemnitz problematisch wurde, beschloss die ganze Familie 1999 nochmals umzuziehen, und zwar in den Süden Deutschlands. In Gottmadingen und den Ortsteilen fanden die Wagners eine neue Heimat. In der Gemeinde fühlen sie sich mit ihren drei Kindern, sieben Enkeln und sieben Urenkeln sehr wohl.

Wladimir Wagners großes Hobby ist der Garten. Er bewirtschaftet ein „Kabisland“ der Gemeinde. „Wir bauen alles an“, bemerkt stolz seine Frau. Sie war zwölf Jahre lang beim DRK Gottmadingen ehrenamtlich tätig. Zweimal waren sie zwischenzeitlich in ihrer alten Heimat auf Besuch, in der noch Neffen und Nichten wohnen.