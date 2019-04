von SK

Zur Freude der Anwesenden eröffneten Jullia Martins Azevedo, Lina Handloser und Jakob Sauter von der Bläserklasse die erste Mitgliederversammlung des im letzten Jahr neu gegründeten Fördervereins des Musikvereins Randegg. Wie Vorstandssprecher Joachim Geyer in seinem Bericht erläuterte, wolle man den Musikverein speziell in der sehr aufwendigen Jugendausbildung finanziell unterstützen. Vorstandsmitglied Florian Brütsch berichtete über die aktuelle Finanzsituation und Kassenprüfer Guntram Brütsch konnte danach die Entlastung des Vorstands durchführen, so die Pressemitteilung.

Mit dem Marsch "Freude zur Musik" eröffnete der Musikverein dann seine Mitgliederversammlung, zu der Bürgermeister Michael Klinger, Gemeinderat Martin Sauter und weitere Gäste erschienen waren. Vorstandssprecher Günter Speicher dankte in seinem Bericht den Kollegen vom Vorstandsteam, dem Verwaltungsrat, den Musikern und dem Dirigenten sowie der Gemeinde und allen Helfern im Hintergrund für die tatkräftige Unterstützung im vergangenen Jahr. Außerdem berichtete er, dass die musikalische Ausbildung von Kindern und Jugendlichen in Kooperation mit den Schulen sehr erfolgversprechend sei.

14 Kinder und Jugendliche sind dabei

Michael Strecke ließ das vergangene Vereinsjahr in chronologischer Reihenfolge Revue passieren. Nachdem Kassier Arnold Schuhwerk über die Ein- und Ausgaben berichtet hatte, bescheinigte ihm Kassenprüfer Werner Brütsch eine einwandfreie Kassenführung. Tina Baumann berichtete von den Aktivitäten mit den insgesamt 14 Kindern und Jugendlichen, die sich zurzeit in der musikalischen Ausbildung befinden oder bereits in das Orchester integriert wurden. Danach führte Bürgermeister Michael Klinger die Entlastung des geschäftsführenden Vorstands durch und fungierte als Wahlleiter.

Bei den Wahlen wurden Günter Speicher, Andreas Handloser und Tina Baumann in ihren Ämtern einstimmig für zwei weitere Jahre wiedergewählt. Dirigent Ralf Schrul dankte den Musikern und dem Vorstandsteam für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und für die insgesamt gute Zusammenarbeit. Stolz blickte er auf ein gelungenes Jahreskonzert und das erreichte Abschneiden "mit sehr gutem Erfolg" beim Wertungsspiel in Singen zurück.

Bei der Versammlung wurden insgesamt 13 passive Mitglieder aufgrund ihrer 50-jährigen Mitgliedschaft zu Ehrenmitgliedern ernannt, außerdem Gerd Leidolt für sein 25-jähriges Engagement als passiver Beisitzer im Verwaltungsrat. Vorstandssprecher Günter Speicher gratulierte allen Geehrten und überreichte ihnen jeweils eine Urkunde und eine Flasche Sekt. Nachdem die Vertreter der örtlichen Vereine ihre Dankesworte ausgesprochen hatten, beendeten die Musiker den Abend musikalisch mit der Polka "Ein halbes Jahrhundert".