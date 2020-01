Die Geräuschkulisse in der vollbesetzten Eichendorffhalle verstummte, als Markus Augenstein den Taktstock hob und ein Trommelwirbel das Konzert mit dem Titel „Around the world in 80 days“ von Victor Young eröffnete. Mit der Filmmusik zu Jule Vernes Roman „In 80 Tagen um die Welt“ startete der Musikverein (MV) Gottmadingen in seinem Dreikönigskonzert zu einer musikalischen Reise, die Dirigent Augenstein mit Geschichten zu den einzelnen Titeln bereicherte.

Dabei machten die Musikerinnen und Musiker auch einen Abstecher auf den Olymp zu Zeus, dem König unter den Göttern. Ihm huldigte das Orchester mit dem brillanten Vortrag des anspruchsvollen Stückes „Zeus: King of Gods“, das kraftvoll und in rasantem Tempo gespielt, mit anhaltendem Applaus bedacht wurde. Ein „Bravo“ galt dem mitreißend gespielten südamerikanischen Walzer „Fiesta Cu Tres Banda“, dem das Orchester Glocken hinzufügte, um ihn der Straßenmusik anzupassen.

MV zeigt hohes musikalisches Niveau

Dirigent Markus Augenstein scheut sich nicht vor schwieriger Literatur, die das Orchester auch beim diesjährigen Dreikönigskonzert mit Bravour meisterte. Neben Stücken wie dem Soundtrack zum Film „Zwei glorreiche Halunken“ mit der großartigen Musik von Ennio Morricone, der „Bohemian Rhapsody“ von Queen oder der rhythmisch packende Komposition „Flashing winds“ von Jan van der Roost bewies der MV erneut sein hohes musikalisches Niveau.

Führten einzelne Register in unterschiedlichen Stücken die tragende Stimme, glänzten bei „Farmer‘s Tuba“ Alexander Abert am Tenorsax und Peter Gassner an der Tuba als Solisten.

Gottmadingen Ein Kleinod für den Winter: Autor Urs Faes stellt in Gottmadingen seinen Roman „Raunächte“ vor Das könnte Sie auch interessieren

Die musikalische Reise endete mit dem Eröffnungsstück „Around the world in 80 days“, jedoch in einer Komposition von Otto M. Schwarz. Das Ende des Konzerts bedeutete das aber nicht: Der Applaus der begeisterten Gäste galt einem musikalisch wie auch zu den einzelnen Stücken informativen Abend, die Zugaben waren der Dank des Musikvereins Gottmadingen an das Publikum in der Eichendorffhalle.