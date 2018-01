Gottmadingen Musik verbindet Generationen

Diana Zolg wird als erste Frau im Musikverein Bietingen zum Ehrenmitglied im Blasmusikverband Hegau Bodensee ernannt

Der Musikverein Bietingen präsentierte mit seinem Dirigenten Gerd Bart beim Jahreskonzert ein außergewöhnliches, aber dennoch sehr unterhaltsames Programm. Diesmal drehte sich alles um Rock und Pop-Geschichten, die das Ende der 1970-er und vor allem die 1980-er prägten. Passend zum Thema kamen neue Elemente wie eine E-Gitarre (Natalie Graf) und ein E-Piano (Theresa Zolg) zum Einsatz, denn damit kam der richtige Sound zu Geltung, so die Pressemitteilung.

Den ersten Teil des Abends bestritt das Jugendblasorchester "GoBiRaTh" unter der Leitung von Markus Augenstein. Dieser lobte das soziale Verhalten seiner Schützlinge, bei dem die Älteren oftmals auch Verantwortung für die Jüngeren übernehmen würden. Passend zu den vom Bezirksvorsitzenden des Bezirks Grenzland, Frank Bruschinky, durchgeführten Ehrungen spielte das Jugendblasorchester den Ehrungsmarsch.

Eine besondere Ehrung erhielt Diana Zolg. Für 40-jährige Mitgliedschaft im Blasmusikverband Hegau Bodensee (BHB) und dem Bund Deutscher Blasmusik (BDB) erhielt sie die Ehrennadel in Gold. Zudem wurde sie zum Ehrenmitglied des Blasmusikverband Hegau Bodensee ernannt. Sie ist die erste Frau, die diese Ehrung im Musikverein Bietingen erhielt.

Mit musikalischen Kuriositäten der 1980-er konnten die Musiker und Musikerinnen beim Publikum punkten. Nicht nur, dass Erinnerungen an die wilden 1980-er Jahre geweckt wurden, dadurch konnten sich die Gäste kaum mehr auf den Stühlen halten. Wie gewohnt führte Stephanie Feißt-Ruh lässig und anschaulich durchs Programm. Gestartet wurde das Konzert des Musikvereins mit der Rock Ouvertüre und dem Lied "Jump"von der Band "Van Halen" – zwei Stücke, die das Publikum sofort in die passende Stimmung versetzten.

Doch der Musikverein hatte auch ruhige Stücke zu bieten, die in die Zeit passten, so wie Elton Johns Song "Nikita". Anschließend wechselte der Musikverein wieder in die deutschsprachige Musik. Mit einem Medley von Peter Maffay und der "80 Kult(tour)" zeigte er noch einmal sein Können.

"Die Liebe zur Musik verbindet Generationen, und das nicht nur bei uns im Musikverein", mit diesen Worten kündigte Stephanie Feißt-Ruh "Music" von John Miles an. Ein Stück voller Ton- und Tempowechsel, jedoch immer der Liebe zur Musik verschrieben: "Music was my first love and it will be my last". Mit "Christmas on the rock" wurde das Thema 80er Jahre gekonnt mit klassischen Weihnachtslieder kombiniert.

Und auch einen absoluten Superstar, um genau zu sein den "King of Pop", liess der Musikverein für die Zuhörer wieder aufleben. Mit "Thriller" von Michael Jackson, einem Lied, das in der Rock- und Popszene Geschichte geschrieben hat, verabschiedete sich der Musikverein von seinen Zuhörern, die lange Applaus spendeten. Das Konzert war für den Dirigenten Gerd Bart ein kleines Jubiläum. Seit fünf Jahren dirigiert er den Musikverein Bietingen. Als Dankeschön überreichte Vorstand Daniel Brachat eine Dirigenten-Tasche.

Ehrungen

Das bronzene Leistungsabzeichen ging an Bastian Bart, Emilia Abert und Luzia Schweizer. Aus den eigenen Reihen wurde Peter Rämpitsch mit der Ehrennadel in Silber für 20 Jahre Mitgliedschaft im Blasmusikverband geehrt. Pia Nielsen erhielt die goldene Ehrennadel für 30-jährige Mitgliedschaft im Verband und wurde für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft zum Ehrenmitglied des Musikvereins Bietingen ernannt.