Das Singener Gesundheitsstudio Move will in Gottmadingen weiter in die Vollen gehen, sich in Ludwigshafen etablieren und in Tengen einen neuen Standort eröffnen. Dies erklärte Geschäftsführer Stefan Burkart bei der kleinen aber feinen Feier zum zehnjährigen Bestehen seines Gesundheitsstudios in Gottmadingen.

Auch das Move-Prinzip soll in den Filialen gewahrt bleiben: An zentralen Stellen Gesundheits- und Fitnessangebote in familiärer Atmosphäre den Kunden bieten. „Wir haben in Gottmadingen die Zahl der Kurse Zug um Zug ausgeweitet. Auch bei den Geräten planen wir ständig Neuerungen“, betonte Benjamin Keck. Er leitet das Gottmadinger Studio und freut sich besonders darüber, dass es dort ein großes Treffen von Alt und und Jung gebe. „Jeder kennt jeden. Diese Atmosphäre prägt unser Studio. Mit der Qualität unseres Trainierteams wollen wir auch die Kundschaft langfristig an uns binden“, führte Keck aus.

Bürgermeister Klinger lobt Mut

„Das Gesundheitsstudio hat sich in Gottmadingen nicht irgendwo am Rande des Ortes, sondern mitten im Zentrum als neuer Betrieb bei uns niedergelassen. Das stärkt den Ortskern durch das Angebot, dort etwas für die Gesundheit zu tun. Und es erforderte auch Mut und Restrisiko“, betonte der Gottmadinger Bürgermeister Michael Klinger. „Viele Gemeindemitarbeiter machen sich zum Ausgleich ihrer Tätigkeit im Move fit, indem sie regelmäßig an einem Gesundheitdprogrammem teilnehmen“, schilderte der Bürgermeister.

Bild: Bittlingmaier, Albert

„In Gottmadingen schätzen wir die Bodenständigkeit, mit dem wir hier unseren Betrieb führen können. Das Studio hat uns auch geholfen, Umsatzdellen zu überwinden, die wir einige Zeit in Singen hinnehmen mussten“, berichtete Stefan Burkart. Nun sei das Move aber auch in auch in Singen so aufgestellt, dass sich das Gesundheitszentrum im Haifischbecken der vielen Anbieter gut behaupten könne, so der Geschäftsführer.

Viele Kunden vom Randen

„Auch unser Studio in Ludwigshafen ist auf einem guten Weg. Dort haben wir vor einem Jahr eröffnet. Nun sind wir auf der Suche nach Räumlichkeiten für einen Standort in Tengen„, sagte Burkart. Das Move habe viele Kunden vom Randen. Wenn das Gesundheitsstudio dort ansiedle, gebe es für diese Kunden kurze Wege.

Bild: Bittlingmaier, Albert

Mit flotten und beeindruckenden Vorführungen eines Yoga-, Tanz- und Indoor-Cycling-Kurses erfreuten die Akteure die Gäste, unter denen etliche Mitglieder des Gesundheitsstudios weilten. Für feine Fingerfood-Kost sorgte Manda Bahnmüller. Sie gehört fast schon zum Inventar des Singener Gesundheitsstudios Move. Sie ist dort bereits 18 Jahre tätig und leitet die Gaststätte Esszimmer 27.

Bild: Bittlingmaier, Albert

Spendenerlöse der Feier kommen einem Hilfsprojekt der Gottmadinger Autorin Ulrike Blatter zugute. Sie sammelt Geld für den Aufbau eines Waisenheims in Bosnien, wo benachteiligten Kindern der Weg in eine bessere Zukunft geebnet werden soll.