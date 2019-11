Einen Seitenhieb auf den Nachbarn wollen sich die Anwesenden im Gottmadinger Gemeinderat nicht verkneifen: Im Hohenfreibad waren in diesem Jahr mit 80 102 mehr Menschen zu Gast als im deutlich größeren Singen. Dort seien es knapp 70 000 gewesen. „Wir bieten für viel mehr Menschen aus Gottmadingen und der Region eine tolle Freizeitattraktion“, sagte Bürgermeister Michael Klinger mit Blick auf die zurückliegende Sanierung vor wenigen Jahren.

Viele der Kosten sind „nur“ kalkulatorisch

Das relativiere auch die gestiegenen Aufwendungen von 945 000 Euro und ein Defizit von 809 000 Euro. Das Defizit liege besonders an kalkulatorischen Kosten und Abschreibungen, ohne den Wertverlust lag es bei 414 000 Euro. Doch viel mehr beschäftigte ein anderer Wermutstropfen die Räte: Nach einzelnen Ausschreitungen stellte die Gemeinde einen Sicherheitsdienst bereit, um uneinsichtige Badegäste bis zum Eintreffen der Polizei zu besänftigen.

Schwimmmeister Guido Schäfer hat angesichts der positiven Bilanz gut lachen.

Hausverbot nicht akzeptiert: Gemeinde stellte Sicherheitskräfte zur Verfügung

An Wochenenden hätten sie eine Sicherheitsfirma alarmieren können, erklärte Schwimmmeister Guido Schäfer. Zuvor hätten vereinzelte Badegäste ein Hausverbot nicht akzeptieren wollen. „Man muss wachsam sein, wir wollen keine Eskalation haben“, sagte er. Doch sie hätten die Sicherheitsleute nicht alarmieren müssen. Wie Hauptamtsleiterin Marion Haas erklärte, absolvierten die Freibad-Mitarbeiter einen Selbstverteidigungskurs. Außerdem sei die Personalsituation so erweitert worden, dass keiner alleine arbeiten müsse. „Können Sie so gut weitermachen?“, fragte Gemeinderätin Kirsten Graf (SPD), was Schäfer bestätigte.

Gottmadingen kann und will sich das leisten

„Wir merken seit dem Umbau, dass auch viele externe Gäste kommen“, sagte Schäfer. Vielen sei das Bad ans Herz gewachsen. Bernd Schöffling (CDU) wertete es als große soziale Leistung, dass Gottmadingen sich das Bad leiste. Und Bernhard Gassner (SPD) betonte, dass das Höhenfreibad auch eine Werbung für die Gemeinde sei. Besonders Ende Juni verzeichnete das Höhenfreibad einen Besucherrekord nach dem anderen: Am Sonntag, 30. Juni, waren es laut Bericht mit 3431 Besuchern so viele wie an keinem anderen Tag, einen Tag zuvor waren es bereits 2714 gewesen. Insgesamt waren es an sechs Tagen über 2000 Besucher, an 15 Tagen auch mehr als 1500. Die Zahl der Saisonkarten ist gestiegen, die Zahl der Tageskarten ein wenig gesunken. Insgesamt wurden aber nur im Vorjahr mehr Besucher verzeichnet, da waren es 92 634.