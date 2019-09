Wenn Titus Koch die Türen seines Schlosses öffnet, ist Kunstinteressierten etwas geboten. Dieser Abend aber war ein besonderer. „Das hat es noch nie gegeben“, kündigte der Schlossherr eine Premiere an, die den Besuchern gleich dreifachen Kunstgenuss bot.

Nach der Eröffnung der Ausstellung mit Werken von Jacqui Colley und Harald Häuser folgte ein Konzert mit Maxi Pongratz.

Erstes Konzert auf neuer Bühne

Gemeinsam von Tilo Koch und dem Förderkreis für Kultur- und Heimatgeschichte (FöKuHei) veranstaltet, kam eine weitere Neuerung dazu.

„Heute Abend feiern auch wir eine Premiere“, stellte Bernhard Gassner als Vorsitzender des FöKuHei die neue Profibühne vor, die der Liedermacher und Akkordeonist Maxi Pongratz einweihte. Seit seine Band Kofelgschroa Pause macht, ist er solo unterwegs.

Oberbayern im Vorteil

„Freu mi, dass i do sei derf“, begrüßte der Oberammergauer die Gäste und schon war klar, dass ein paar Kenntnisse des oberbayerischen Dialekts von Vorteil waren. In seinen Liedtexten widmet sich Pongratz den alltäglichen Anforderungen des Daseins und macht so manche Feststellung.

Ein Leiden sei das mit Entscheidungen, und das schon am Morgen. Er fragt sich: „Soll i aufstehn oder liegenbleiben, bleibe i dahom oder geh i fort?“ Er kann sich auch nicht entscheiden „zwischen mir und dir“. Er nimmt es mit Gelassenheit. Im Augenlied über das Augenlid stellt er fest, dass das Augenlid wie eine Jalousie die Welt aussperren kann. Und dazu „klimpern die Wimpern auf und ab im Augenlid-Takt“.

Es gibt schon so viele Lieder

In seinen Texten nimmt er sich die künstlerische Freiheit, er habe sich auch schon gefragt, ob er überhaupt noch Lieder schreiben solle. „Es gibt schon so viele, eigentlich brauchen wir keine mehr“ – und doch habe er als Solist eine neue Platte rausgebracht, fügt er gleich hinzu.

Auch, wer die Liedtexte nicht immer verstand, war durch Maxi Pongratz' virtuoses Akkordeonspiel bestens unterhalten. Um gregorianische Klänge zu produzieren, nutzt er zum Beispiel Klammern aus dem Werkzeugkasten, die er auf verschiedene Tasten klemmt.