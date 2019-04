Grauer Himmel und Regenschauer, dazu feucht-kühle Temperaturen und Wind – die Wetterprognosen hatten trübe Aussichten für das Wochenende schon angekündigt. Das hielt die Händler des Gottmadinger Frühjahrsmarktes nicht davon ab, ihre Stände im Ortskern aufzubauen. "Wir kommen immer, egal wie das Wetter ist", denkt Rudolf Kleinknecht an seine Stammkunden. Schon seit Jahrzehnten ist er mit seinem Kurzwarenstand auf den Gottmadinger Märkten vertreten.

Gottmadingen Bürger wollen Blumenviertel im Gewann Rattenäcker entstehen lassen Das könnte Sie auch interessieren

Der wechselhafte April machte am Samstag und Sonntag seinem Namen alle Ehre. Zeitweise zogen die grauen Wolken auf und ließen ein Stück blauen Himmel frei, dann wieder vertrieb ein Regenschauer die Besucher und die Marktgassen waren wie leergefegt.

Am meisten betroffen waren die Flohmarkthändler. In voller Wintermontur mit Decke um die Knie und Bettflasche für alle Fälle hielt Andrea Ruof am frühen Samstagnachmittag die Stellung. Ihren Kindern wurde es zu kalt, am Morgen seien es sechseinhalb Grad gewesen.

"Ab fünf Uhr sind wir schon da, um sechs waren es zehn Flohmarkthändler und gegen elf Uhr sind die meisten wieder gegangen", erzählte sie. Sie hätten durchgehalten und mit jedem Regenschauer ihr Angebot auf- und wieder abgedeckt. "Wir sind Gottmadinger und schon in der dritten Generation immer dabei", freute sich Brigitte König für ihre Enkel, dass es richtig gut gelaufen war.

Wie die Standbetreiber und Flohmarkthändler halten auch die Besucher dem Markt die Treue. Sowie das Wetter auflockerte, fanden sich Grüppchen zum Plaudern zusammen. "Ein Mal über den Markt gehen ist schon Pflicht", meinte Helmut Toth als Gottmadinger.

Das vielfältige Angebot trägt zum Flair des Marktes bei. Ob praktische Helfer, Haushaltsartikel, Kleidung, Schmuck, Gewürze oder Tees – an über 160 Ständen waren die Händler und Aussteller wieder mit einem bunten Sortiment vertreten.

Die Flohmarkthändler bekamen den launenhaften April besonders zu spüren: Warm angezogen und mit Wärmflasche in Reserve trotzten Andrea Ruof, Felix und Mia (von rechts) den Wetterkapriolen beim Gottmadinger Frühjahrsmarkt. | Bild: Christel Rossner

"Man findet alles von Socken bis zu Süßigkeiten", fügte Helmut Toth gleich hinzu, dass der Markt auch ein Treffpunkt sei. "Das ist der Latschari-Platz, wo man sich zum Schnorren trifft", findet er zwei Märkte im Jahr viel zu wenig.

Birgit Hellwig schloss sich an: "Das Schwimmbad ist noch nicht geöffnet, also müssen wir hierher kommen." Und auch das hat Tradition, Anita Riester verriet: "Anschließend kehren wir bei der Feuerwehr ein." Der Markt bot ihnen die Gelegenheit, auch mit Andrea Reichmann-Floess zu plaudern, die mit ihrem Stand seit zwölf Jahren auf den Gottmadinger Märkten vertreten ist. "Es ist nicht viel los, aber dafür kann ich mit Bekannten klönen", nahm sie es gelassen.

Beim DRK Ortsverband Gottmadingen hatte man sich von der Wettervorhersage nicht verunsichern lassen, 75 Torten, dazu auch Braten und Spätzle wurden vorbereitet. "Wir waren mutig", gestand Benjamin Steier ein.

Ab elf Uhr waren schon die ersten zum Kuchenschmaus gekommen, aber es sei kein Mega-Samstag. Seit Freitagmorgen war das zwölf- bis 15-köpfigen Bäckerteam mit der Zubereitung der Torten im Einsatz. Nach 20 Jahren Erfahrung wissen Benjamin Steier und sein Vorgänger Hugo Rebholz, dass es sich lohnt. Unabhängig vom Wetter, denn viele nehmen die Kuchen mit nach Hause.

Auch in diesem Jahr war an über 160 Ständen ein breites Warensortiment geboten. | Bild: Christel Rossner