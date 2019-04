von SK

Zwei Gramm Marihuana konnten Beamte des Polizeireviers Singen bei einer Verkehrskontrolle am Mittwoch, 24. April, gegen 16.15 Uhr in der Zollstraße im Gepäck einer 33-Jährigen auffinden. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Nachdem ein Urinvortest positiv auf THC ausfiel, wurde im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Der Frau wurde eine Weiterfahrt bis zum Folgetag untersagt.