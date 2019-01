von SK

Ein 38-jähriger Mann ist in Gottmadingen mit einem Messer verletzt und dann mit mehreren Stich- und Schnittverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, geschah die Körperverletzung bereits in der Nacht zum Freitag, 18. Januar. In Lebensgefahr schwebte der Mann laut Pressesprecher des Polizeipräsidiums Konstanz aber nicht.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war der Geschädigte mit einem Begleiter kurz nach Mitternacht an der Einmündung Haupt-/Roseneggstraße unterwegs, als er auf zwei ihm unbekannte Männer traf. Nach einem kurzen Wortwechsel habe einer der beiden Männer unvermittelt ein Messer gezogen und sei damit auf den 38-Jährigen losgegangen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft schreiben. Nachdem der Täter dem 38-Jährigen mehrere Verletzungen zufügte, flüchtete er. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Konstanz und der Kriminalpolizei dauern an. Aus ermittlungstaktischen Gründen macht die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben.