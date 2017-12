Gottmadingen Landespreis für Eichendorff-Realschule

Gottmadinger Schülerzeitung bereits zum vierten Mal ausgezeichnet

„Treffpunkt“ heißt die Schülerzeitung, die unter der Anleitung von Winfried Herzig, an der Gottmadinger Eichendorff-Realschule entsteht. Jetzt wurde sie bereits zum vierten Mal mit einem Landespreis ausgezeichnet. Die Zeitungsredakteurinnen Sarah Tänzer (6a), Flora Kelmendi (6c), Carina Müller (6c) und Sinah Schär (7a) nahmen zusammen mit ihrem Lehrer den Preis von Volker Schebesta, Staatssekretär vom Kultusministerium, entgegen. Zur Würdigung erhielt die Redaktion auch ein Preisgeld und eine Einladung zu einem eintägigen Workshop im Funkhaus in Baden-Baden bei „Das Ding“, dem Jugendsender des SWR. Außerdem wurde "Treffpunkt" für den Bundeswettbewerb vorgeschlagen.

Bewertet wurden Layout, Inhalt, die Themenvielfalt und die Übersichtlichkeit. In allen Punkten zeigte die 21. Ausgabe des „Treffpunkt“ herausragende Eigenschaften.

Volker Schebesta hob die Bedeutung von Schülerzeitungen für den Lebensraum Schule hervor. „Sie leisten einen Beitrag zur politischen Bildung“, sagte Schebesta. „Sie regen zur Diskussion über schulische, jugendrelevante und gesellschaftliche Themen an. Wer in einer Schülerzeitung mitarbeitet, erwirbt wichtige persönliche und fachliche Kompetenzen, die später in der Ausbildung, im Studium und im Beruf hilfreich sind.“

Für alle 17 Mitarbeiter des „Treffpunkt“, der 2005 ins Leben gerufen wurde, ist die Auszeichnung Belohnung für viele Stunden Arbeit außerhalb der Unterrichtszeiten und eine Bestätigung für ihre Arbeit.