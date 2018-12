von Monika Himsolt-Richter

Musikalische Vielfalt erklingt in der vollbesetzten Kirche neben dem Weihnachtsmarkt. Beim diesjährigen Konzert der Dramatischen Vier in der St. Johannes Kirche überraschen die geübten Sänger mit Klängen aus Afrika und zaubern ein Gänsehaut-Feeling. Das afrikanische Abendgebet „Kumbaya My Lord“ sowie das Lied der Zulus bringen so manche Kirchenbank zum Wippen. Es folgen Spirituals sowie das schottische Lied „The Rose“. Mit "Irgendwo auf der Welt" von den Comedian Harmonists setzen die Dramatischen Vier einen gekonnten Schlussakkord. "Im kommenden Jahr feiern wir unser 25-jähriges Jubiläum", erklärt Günter Haupka, einer der Sänger. Es seien Konzerte unter anderem in Singen und Hilzingen geplant.

Zuvor konnten sich die Besucher mit Weihnachtsliedern, begleitet von Margarete Zolg und dem Kinderchor Regenbogen Kids, in der Kirche einsingen. Der Buchthaler Frauenchor schmetterte danach seinen "Andachtsjodler" und brachte kurzzeitig Bergweihnachtsstimmung in den kleinen Ort zwischen Gottmadingen und Hilzingen.

Als die zahlreichen Besucher die Kirche verlassen, erwartet sie Glühweinduft, gebratene Würste und die Klänge der Original Aussteiger um Hans Seiler. Wer noch Geschenke benötigt, findet hier liebevoll hergestellte Pralinen und Handarbeiten – alles angefertigt von der Dorfgemeinschaft. Christine Schmidschneider erzählt vom Ebringer Weihnachtsmarkt-Komitee, das sich aus fünf Frauen zusammensetzt. "Seit 20 Jahren hilft die Dorfgemeinschaft zusammen, um den Weihnachtsmarkt auf die Beine zu stellen. Alle helfen mit", sagt sie, "die Feuerwehr, die Senioren, die Kinder." Der Erlös werde zwischen der Brücke der Freundschaft und anderen wohltätigen Zwecken aufgeteilt. Dieses Jahr soll auch der neue Kinderspielplatz in Ebringen bezuschusst werden.

Die Zugaben der Dramatischen Vier und des Frauenchors erklingen inzwischen im Festsaal des alten Schulhauses, neben dem Weihnachtsmarkt. Dort findet der vorweihnachtliche Abend in gemütlicher Atmosphäre sein Ende.