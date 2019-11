von SK

Die Bezirkssynode – quasi das Parlament der evangelischen Kirchen der Region – bekennt sich dazu, die Trauung gleichgeschlcechtlicher Paare zu ermöglichen. Bei der jüngsten Versammlung der Bezirkssynode des Evangelischen Kirchenbezirkes Konstanz in der Pfarrgemeinde Gottmadingen sprach sich die Mehrheit der Delegierten für eine Neufassung der sogenannten Lebensordnung „Ehe und kirchliche Trauung“ aus. Dies berichtet das Evangelische Dekanat Konstanz in einer Pressemitteilung.

Die Badische Landessynode hatte die Lebensordnung im Jahr 2016 auf den Weg gebracht. Darin spricht sie nicht mehr nur von Ehe „zwischen Mann und Frau“, sondern legt fest: „Die Ehe gründet sich auf das freie Ja zweier Menschen zueinender.“ Und das könne ausdrücklich auch die gleichgeschlechtliche Ehe sein. Kirchliche Trauungen sind für sie genauso möglich.

Auch der Umstand, dass der Deutsche Bundestag 2017 die Gleichstellung aller Partnerschaften unabhängig von ihrer sexuellen Prägung beschlossen hat, bestärkte die evangelische Kirche, ihre Lebensordnung neu zu formulieren. Im neuen Entwurf findet sich eine Akzentverschiebung: Neben die schöpfungstheologische Begründung von Partnerschaft tritt unter anderem die Perspektive auf die Werte, die Jesus Christus für Menschen in allen Beziehungen verkündet hat: Liebe, Treue, Nachsicht und Vergebung. Und die gelten laut evangelischer Kirche für gleichgeschlechtliche Ehen ebenso wie für Ehen zwischen Mann und Frau.

Sabine Neufang gibt das Amt ab

Früher als vorgesehen, musste die Synode ihren Vorsitz neu wählen. Eine neue berufliche Herausforderung der bisherigen Vorsitzenden Sabine Neufang lässt das ehrenamtliche Engagement in dem notwendigen Umfang für sie nicht mehr zu. Es würde mittelfristig an Zeit und Konzentration fehlen, die diese wichtige Aufgabe erfordert, so Neufang laut Pressemitteilung. Zudem ist der bisherige Stellvertreter, Pfarrer Christof Ellsiepen, als Dekan nach Heidelberg berufen worden.

Große Mehrheit für Uwe Ziegler

Die 37 stimmberechtigten Synodenmitglieder wählten mit großer Mehrheit Uwe Ziegler zum neuen Synodenvorsitzenden. Er ist seit 18 Jahren als Kirchenältester in der Gemeinde Aach tätig, seit sechs Jahren ist er Mitglied im Bezirkskirchenrat. Ihm ist es wichtig, den Blick über die eigene Kirchengemeinde hinaus zu schärfen und den Bezirk als Ganzes zu stärken, so das Dekanat in der Presseinfo weiter. Zum Stellvertreter wurde Pfarrer Arnold Glitsch-Hünnefeld gewählt. Er ist seit Juli 2018 Schulpfarrer an der Evangelischen Schlossschule in Gaienhofen.

Die Synodalen in der Diskussionsrunde zur Lebensordnung „Ehe und kirchliche Trauung“. | Bild: Ev. Dekanat Konstanz

Die Bezirkssynode ehrte in Gottmadingen Thomas Storz für 30 Jahre Prädikantendienst. Dekanin Hiltrud Schneider-Cimbal sprach ihren großen Dank für die Arbeit von Thomas Storz aus und überreichte ihm das von der Landeskirche verliehene Ehrenkreuz.