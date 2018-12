Wer sucht eine gute Gelegenheit, sein Persönlichkeitsprofil zu schärfen? Wie gelingt es, einen wichtigen Lernprozess für das Leben zu durchlaufen? Wo zählt die Meinung zu wichtigen Themen in einer Gemeinde, die auch ermöglicht, selbst wirksam zu werden? Gottmadinger Gemeinderäte glauben, solche Fragen beantworten zu können. Bei ihnen künftig mitmachen, heißt ihr Credo, um sich für das Gemeinwohl zu engagieren und mit Eigennutz davon zu profitieren. Basisdemokratie ausleben, lautet das Motto, dem sich Eberhard Koch für die Freie Wählergemeinschaft, Kirsten Graf und Markus Dreier als SPD-Vertreter und Bernd Schöffling als CDU-Mann seit Jahren im Gottmadinger Gemeinderat verschrieben haben. Sie rufen erstmals gemeinsam auf, für die Kommunalwahlen zu kandidieren. Diese stehen am 26. Mai 2019 an. Wichtig sei es, dass jeweils der Name überhaupt auf einer der Listen stehe, betont das Quartett im Gleichklang. Wenn es dann die eigene Partei oder Gruppierung sei, bewerten es die vier Ratsmitglieder als eine umso schönere Sache. Der Aufruf gründet sich auch auf der Tatsache, dass sich der halbe Gemeinderat verabschiedet, größtenteils altersbedingt.

Mehr Menschen sollen erreicht werden

"Wichtig ist für alle Fraktionen, dass keine Partei-Mitgliedschaft nötig ist, um sich aufstellen zu lassen. Dies ist bei der Mehrheit des derzeitigen Gemeinderats der Fall", erklärt Bernd Schöffling. Fraktionszwang bei Entscheidungen lehnen alle ab. "Wir wollen uns als SPD weiter öffnen und überlegen uns, mit einer kombinierten Liste ins Rennen zu gehen", betont Kirsten Graf. "Den neuen Weg gehen wir auch, um mehr Menschen zu erreichen und für eine Kandidatur zu bewegen. Bisher haben wir direkt Bekannte angesprochen, die sich nach unserer Einschätzung als Gemeinderäte eignen. Die Hemmschwelle soll sinken, sodass Bürger auf uns zugehen", erklärt Eberhard Koch. Es gebe in jeder Gemeinde viele fähige Leute, auch junge. Und solche, die in den vergangenen Jahren erst zugezogen seien.

Schnuppern in Fraktionssitzungen

Einigkeit herrscht auch darin, dass verstärkt die Teilorte Randegg, Bietingen und Ebringen miteinbezogen werden. Gesucht seien "ganz normale Bürger", damit die Kandidaten-Listen eine möglichst große Bandbreite an Alters- und Berufsgruppen aufweisen, betont Eberhard Koch. Interessenten sollten in interne Fraktionssitzungen reinschnuppern, sind sich die Ratsvertreter einig." Dort geht es bei den Themen richtig zur Sache. Und die Teilnehmer der Sitzungen diskutieren meist munterer und kontroverser als im Gemeinderat, um für die mit Argumenten gut gewappnet zu sein", sagt Markus Dreier. "Neue Gemeinderäte werden ins kalte Wasser geworfen, können aber in Prozessen schnell lernen, was auch für das Leben wichtig ist. Durch meine Ratstätigkeit habe ich schon stark privat und beruflich profitiert", so Dreier.

Singen Stadträte in Singen suchen nach dem Königsweg durch das Gerangel um Grundstücke Das könnte Sie auch interessieren

Notfalls Druck ausüben

Gut argumentieren, kontrovers diskutieren, Entscheidungen akzeptieren und Kompromisse anstreben. Diese an der Basisdemokratie erlernbaren Komponenten sollen den Blick auf Wesentliches im Leben schärfen. "Ein Gemeinderat hat die Möglichkeit, wirksam zu werden", bekräftigt Kirsten Graf. Beste Beispiele gebe es in Gottmadingen, wie die General-Sanierung des Höhenfreibades oder den geplanten Neubau der Schule. Dies alles im intensiven Bürger-Dialog. Lernen von der Verwaltung, aber auch kontrollieren und notfalls Druck auszuüben, um Entscheidungen treffen zu können, die einer breiten Bevölkerungsschicht gerecht werden, so lauten Ziele. "Wir sind dicht an den Bürgern dran", sagt Kirsten Graf.

Anfeindungen eher Ausnahme

Und wie steht es um Anfeindungen, wenn Bürger oder Gruppen Beschlüsse kritisieren? "In aller Regel gibt es sachliche Gespräche, wenn sie mitunter auch kontrovers verlaufen", schildert Bernd Schöffling. Anfeindungen seien die Ausnahme, aber das müsse man aushalten, deutet Eberhard Koch auf einen weiteren Lern-Effekt fürs Leben. Bei allem Ringen in der Kommunalpolitik: Die Geselligkeit und der Austausch sollen, wie durch Ausflüge oder Feste, nicht zu kurz kommen.