Gute 200 Jahre liegen zwischen der großmeisterlichen Komposition des Oratoriums „Die Jahreszeiten“ und ihrer Interpretation durch Studierende der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen in der Christkönig Kirche in Gottmadingen. Warum sollen sich junge Menschen mit dem Alterswerk Joseph Haydns beschäftigen? Warum die ganze Mühe für Chor, Vokalsolisten und Orchester? – Die eine Antwort liefert das Publikum: Weil die Musik direkt ins Herz zielt. So auch in der leider nicht ganz ausverkauften Kirche in Gottmadingen, wo es die Zuhörer am Ende der Aufführung mit jubelndem Applaus von den Bänken riss. Nun könnte man einwenden, dass der Erfolg mit dem Werk an sich schon garantiert sei. Immerhin handelt es sich aus heutiger Sicht um eine naive Tonmalerei eines betagten Komponisten, dessen tiefer Gottglaube sich schon in der Verherrlichung der Schöpfungsgeschichte Bahn gebrochen hat. So kann man heute die Welt eigentlich nicht mehr erklären. Und doch spricht diese Musik die emotionale Ebene direkt an. Vorausgesetzt natürlich, dass sie so dargeboten wird, wie es die jungen Studierenden soeben getan haben.

Ein Semester lang haben sie sich mit dem umfangreichen Werk beschäftigt. In der ersten Januarwoche folgten dann Intensivproben, in denen Chor, Orchester und Solisten zu einer Einheit zusammengeschweißt werden mussten. Während das erste Konzert in der Lorenzkirche in St. Georgen noch mit Prüfungsstress für die Nachwuchsdirigenten verbunden war, durften die drei jungen Dirigenten in Gottmadingen ihr Talent unter Beweis stellen. „Davon ist reichlich vorhanden“, wie der Professor für Chorleitung Michael Alber im Anschluss an das Konzert bestätigte. Als Chorsänger konnte der Lehrer selbst nachvollziehen, ob sein Unterricht Früchte trägt. „Das ist einer der schönsten Momente, wenn es gut läuft“, sagt er. Und für die Studierenden, die sich zumeist für den Beruf der Schulmusik ausbilden lassen, mag ein solches Dirigat der Höhepunkt ihres Studiums sein.

Der Trossinger Hochschul-Professor Michael Alber (Mitte) freut sich über die Früchte seiner Lehre. | Bild: Trautmann, Gudrun

Es fällt auf, dass sich immer mehr junge Frauen an das Dirigentenpult wagen. Vor den großen Orchestern der Welt sind sie jedoch kaum zu finden. Für den ehemaligen Chordirektor des Stuttgarter Staatsorchesters Alber ist das kein Grund schwarz zu sehen. „Die Frauen kommen“, gibt er sich optimistisch. Weniger Optimismus trotzt ihm hingegen die staatliche Finanzierung der Musikhochschule ab, die zu einer starken Begrenzung der Studienplätze führe. „Das hat direkte Auswirkungen zum Beispiel auf den Hochschulchor“, erklärt Alber. „Wir werden externe Sänger einladen müssen, um die nötige Klangfülle für solche große Werke erzielen zu können.“ Doch gerade die jungen Stimmen sind es, die mit ihrer Klarheit und Leichtigkeit die Aufführung solcher Oratorien zum Hochgenuss werden lassen. Musik ist nicht nur Nervennahrung; sie hält auch den Geist fit. Deshalb sollte dieses Fach in den Schulen nicht vernachlässigt werden. Und das ist der zweite Grund, warum sich die Mühe lohnt, sich mit den großen Werken der Musikgeschichte auseinanderzusetzen.

Die Gesangsolisten Baiba Urka, Clemens mölkner, Sebastian walser und Simon Hägele (v.l.) zeigten in Gottmadingen viel Talent. | Bild: Trautmann, Gudrun

Doch zurück nach Gottmadingen, wo Stephanie Dietrich mittlerweile den „Frühling“ dirigiert. Der Wechsel von zahlreichen Rezitativen, in denen die Solisten die Handlung vorantreiben, Chören, in denen das dörfliche Leben im Jahreszyklus dargestellt wird, sowie Arien, Duetten und Terzetten, die einzelne Ereignisse hervorheben, lässt die Aufführung dieses Oratoriums zu einer Herausforderung werden. Erschwert wird das Ganze noch dadurch, dass sich drei verschiedene Dirigenten die Aufgabe teilen müssen. Miriam Raspe übernimmt den „Sommer“ und Davide Fior, der sich mit seinem Master schon auf das Dirigieren spezialisiert hat, leitet die Musiker durch den „Herbst“ und den „Winter“. Das Glück in der Christkönig Kirche: alle drei Nachwuchsdirigenten zeigen Talent. Es gelingt ihnen, beim Publikum Joseph Haydns Tonmalereien in optische Bilder umzuwandeln. So erleben die Zuhörer, wie sich der Winter zurückzieht, die Saat aufgeht, ein krachendes Gewitter die dörfliche Idylle erschüttert. Sie erleben ein Volksfest, turbulente Jagdzenen und die Liebesschwüre von Hanne und Lukas. Diese Szene gilt es hervorzuheben, weil Baiba Urka mit ihrem wunderschönen Sopran und Klemens Mölkner mit seinem klaren Tenor besonders überzeugen. So viel romantisches Gefühl, lässt manchen Zuhörer vor Rührung das Taschentuch zücken und die tiefste Januardepression vergessen.

Am Ende bedankt sich Alber, der die künstlerische Gesamtleitung verantwortet, bei allen Mitwirkenden persönlich. Fächerübergreifend sind sie im Projekt zusammengewachsen.