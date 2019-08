Schon die Fragen: „Wie legt man Verbände an?“ „Wie sieht ein Rettungswagen von innen aus?“ oder „Wo gehören die Organe hin?“ versprachen einen spannenden Nachmittag. Im Ferienprogramm des DRK-Ortsverbands Gottmadingen hatte sich das Jugendrotkreuz ein Programm ausgedacht, das Wissenswertes rund um die Erste Hilfe mit Spiel und Spaß verband.

In Gruppen aufgeteilt ging es zu drei Stationen, an denen die 16 Mädchen und Jungen Aufgaben lösen mussten. „Ganz wichtig ist, dass ihr immer als Team zusammenarbeitet“, weiß Sarah Block als ausgebildete Ersthelferin. Altersmäßig gerecht aufgeteilt, waren Vorschulkinder und Viertklässler in einer Gruppe, denn für die Lösung der Aufgaben wurden Punkte vergeben. Beim Zuordnen von Erste-Hilfe-Verbandsmaterialien und Hilfsmitteln wie Fixierverbände, Dreieckstuch oder Rettungsdecke kannten auch die Jüngsten sich aus. Auch das Anlegen von Verbänden wurde im Team gemeistert. „Da können wir schon fünf Punkte vergeben“, waren sich Sarah Block und Tim Bittlingmaier als Gruppenleiter einig.

Keine Berührungsängste beim Organ-Puzzle

Schwieriger wurde es für die Kinder beim Menschenpuzzle, wobei an einem Modell die einzelnen Organe an den richtigen Platz gesetzt werden mussten. Auch wenn ein offener Torso und die einzelnen Teile wie Leber, Herz und Lunge kein gewohnter Anblick sind, zeigten die Kinder keine Scheu. Munter puzzelten sie drauflos, auch wenn die Niere schon mal mit dem Herz verwechselt wurde. Einen Rettungswagen von innen zu sehen und einzelne Geräte selbst auszuprobieren, war schon für viele ein Erlebnis. Im Rotkreuzauto einen kurzen Ausflug zu machen, begeisterte alle Kinder.

Helfen macht Spaß – das wissen die Jenny Künz, Sarah Hitzler und Miriam Steier. Sie leiten die beiden Nachwuchsgruppen, wo mehr passiert, als nur Pflaster kleben. Freuen würden sie sich über weitere Kinder und Jugendliche. Treffpunkt jeden Freitag: sechs bis zwölf Jahre von 17.30 bis 18.30 Uhr, ab zwölf Jahre von 18.30 bis 19.30 Uhr im DRK-Gebäude, Hilzinger Straße 9.