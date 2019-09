Babysitten ist mehr als nur Kinderhüten, wenn die Eltern weg sind. Dass diese Aufgabe junge Babysitter auch fordern kann, zeigen Frage wie: „Was kann ich tun, wenn das Kind weint und nicht zu beruhigen ist? Wie kann ich kleinere Kinder ablenken, wenn sie nach der Mama rufen?“, oder „Was mache ich, wenn sich das Kind verletzt?“ Antworten auf diese Fragen gab der Babysitter-Kurs im Ferienprogramm Gottmadingen, den die Arbeiterwohlfahrt im Rahmen der AWO-Elternschule veranstaltete.

Zweitägiger Kurs

Babysitter sind stundenweise allein mit den Kindern und übernehmen die volle Verantwortung. Die Teilnehmer im Alter von 13 bis 19 Jahren, die den Weg nach Gottmadingen auch aus umliegenden Orten nicht gescheut hatten, ware sich dieser Verantwortung bewusst. Sie nahmen den zweitägigen Kurs mit jeweils neuneinhalb Stunden in Kauf.

„Das ist richtig Arbeit, aber alle sind motiviert“, freute sich Referentin Stefanie Anheier. Ziel der Teilnehmer ist der Babysitter-Pass, der nur denen ausgehändigt wird, die zum Abschluss des Kurses die schriftliche Prüfung bestehen.

„Alle sind motiviert“

Einige von ihnen haben schon Erfahrungen gesammelt, andere wollten mal reinschnuppern. Wie Amelie und Leonie hat auch Johanna schon Kinder gehütet, aber sie sagt ganz ehrlich: „Wenn ich mit kleinen Kindern allein bin, habe ich schon etwas Muffe.“

Wie bei Johanna ist auch bei Juliana bisher alles gut gelaufen. Beim Babysitten könne sie Erfahrungen sammeln und lernen, Verantwortung zu übernehmen. „Ich mache diesen Kurs, um sicherer zu werden. Wenn etwas passiert, weiß ich, was ich tun kann“, will auch Juliana der Aufgabe in fundierter Weise gewachsen sein.

Eine Prüfung zum Abschluss

Aufmerksam folgten alle den Ausführungen von Stefanie Anheier, die sie über Rechte und Pflichten der Babysitter, kindliche Entwicklungsstufen, Säuglings- und Kleinkinderpflege sowie Beschäftigung von Kleinkindern und Unfallverhütung informierte. Nach erfolgreich bestandener Prüfung konnten alle den Babysitter-Pass mit nach Hause nehmen.