von Thomas Güntert

Rolf Neuweiler hat die „Alte Schmiede“ in Büsingen bereits im Oktober ausgeräumt und Joachim Mierisch wird die Galerie im nächsten Jahr weiterführen. Der 60- jährige Deutsche stammt aus Ettenheim und ist bereits als Dreijähriger mit seinen Eltern und den elf Geschwister nach Singen gezogen. Sein Vater war Lehrer am Robert-Gerwig-Gymnasium und Organist in der katholischen Pfarrei St. Elisabeth.

Nachdem Mierisch 15 Jahre in Rielasingen wohnte, lebt er seit diesem Jahr in Steckborn, wo er seit 30 Jahren in einer Druckerei arbeitet. Mierisch ist Mitglied der 40-köpfigen Künstlergruppe Diessenhofen, spielt in der Band „Slow Aged“ Geige und Flöte, singt im Oratorienchor Schaffhausen und stellt seit rund 20 Jahren seine eigenen Bilder aus. Bei seiner Malerei orientiert er sich am surrealistischen Stil von Salvatore Dali und Hyronimus Bosch.

„Die Galerie ist finanziell tragbar“

Vor ein paar Jahren stellte der vielseitige Künstler selbst bei Rolf Neuweiler in der Alten Schmiede aus. Als er in der Kunstszene davon erfuhr, dass die Galerie frei wird, hat er nicht lange überlegt und zugeschlagen. Obwohl es einige Mitbewerber für den Raum gab, war er mit der Vermieterin schnell einig. „Die Galerie ist finanziell tragbar“, sagt Mierisch, der sich allerdings bewusst ist, dass Büsingen nur ein kleiner Zirkel in einer großen Region ist und die Leute gezielt kommen müssen. Er setzt auch auf die Schweizer Nachbarschaft, die der Kunst eine große Wertschätzung entgegen bringen.

Mierisch will in der Alten Schmiede die Welt nicht neu erfinden, doch ein paar Sachen will er verändern. Obwohl er sich manchmal selbst als chaotisch bezeichnet, will er neue Strukturen in die Galerie bringen. Er will eine Infrarotheizung installieren, damit er den Raum auch in den kalten Monaten nutzen kann.

Am Wochenende stundenweise geöffnet

Bis im nächsten Herbst will er fünf Ausstellungen machen und die Vernissagen nach Möglichkeiten mit handgemachter Musik umrahmen. In Absprache mit den ausstellenden Künstlern will er die Galerie an den Wochenenden stundenweise öffnen. Der neue Galerist will die Ausstellungen jeweils mit zwei Kunstschaffenden besetzen, damit bei den Öffnungszeiten immer ein Künstler anwesend ist.

Am 3. April will Mierisch seine erste Ausstellung in der Büsinger Galerie eröffnen. Dabei stellt Heidi Raske ihre abstrakten Bilder aus. Die pensionierte Rektorin der Büsinger Schule ist eine gute Freundin des Galeristen. Die Ausstellung wird mit kleinen Skulpturen ergänzt, die von der Schaffhauser Künstlerin Nicole Manuel aus Beton gegossen werden.

Kunst und Kulinarik

Im zweiten Halbjahr 2020 sollen spezielle Veranstaltungen in die Ausstellungen integriert werden. In der Vergangenheit hat Mierisch in der Bergkirche Büsingen und auf der Insel Werd bereits Kunst & Musik Ausstellungen organisiert. Er kann sich auch vorstellen, Kunst mit Kulinarik zu verbinden. Diesbezüglich hat er in Steckborn bereits Kontakt mit einer Eventköchin aufgenommen, die den Gastronomiebereich abdecken würde.

Der 54 Quadratmeter kleine Raum bietet zwar nur Platz für rund 20 Personen, aber auch eine unvergleichbare Atmosphäre. Mierisch wünscht sich, dass die Galerie zum Anlaufpunkt der regionalen Kunstszene wird. Wenn er in vier Jahren berentet wird, will er richtig Vollgas geben. „Tür und Tor stehen mir hier doch offen“, sagte Joachim Mierisch mit einem verheißungsvollen Lächeln.