von Ulrike Blatter

In Gottmadingen bewerben sich Hunderte auf neun Wohnungen, in den Ballungsräumen sind es Tausende. Mieter werden handverlesen. Zwangsläufig bleiben viele im wortwörtlichen Sinne draußen vor der Tür. Kommt dann noch ein Schufa-Eintrag hinzu, bedeutet das oft ein Ticket in die Obdachlosigkeit. Natürlich muss niemand mehr auf der Straße erfrieren. Städte und Gemeinden leisten Vorbildliches und bieten mehr als Notunterkünfte. Aber die bittere Wahrheit ist, dass Wohnungslosigkeit in unserem reichen Land zunimmt. Weder Familien mit Kindern noch alte Menschen werden verschont. Oft stecken sie fest in einem absurden Teufelskreis, denn ohne Wohnung keine Arbeit – und umgekehrt. Dann bleiben nur provisorische Lösungen, modernes Nomadentum.

Mobilität ist anders. Das hier heißt „Lock-in-Effekt“

Das hat nichts mit der viel gepriesenen Mobilität zu tun, die heute eingefordert wird. Im Gegenteil: Gut qualifizierte Arbeitnehmerinnen scheuen den Wechsel, denn selbst bei gutem Einkommen ist bezahlbarer Wohnraum nicht garantiert. Fachleute nennen das „Lock-in-Effekt“ – Menschen sind in ihrer Wohnsituation gefangen und können nicht flexibel auf veränderte Lebensumstände reagieren. Das gilt übrigens auch für Senioren, deren große Wohnungen zur Belastung werden – und von Familien dringend gebraucht würden. Viele ältere Menschen wären zum Umzug bereit – wenn sie die kleinere Wohnung zahlen könnten.

Auf der Suche nach kreativen Lösungen – von WGs und Untermiete bis Tiny Houses

Überall wird gebaut, zunehmend auch bezahlbarer Wohnraum – aber es wird dauern, den Rückstand aufzuholen. Auf der Suche nach kreativen Lösungen entsteht eine Vielzahl neuer Wohnmodelle – WGs, Mehrgenerationenhäuser mit Gemeinschaftseinrichtungen, ja selbst das Untermietverhältnis wird zwischen Alt und Jung neu erfunden. Mit den „Tiny Houses“ erlebt die Kunst der Beschränkung einen neuen Boom. Kritisch hinterfragen sollte man diesen Trend jedoch, wenn lediglich diejenigen, die sowieso schon beengt leben, sich noch weiter beschränken.

Jahrzehntelang sind die Quadratmeterzahlen, die ein Individuum bewohnt, kontinuierlich gestiegen. Neuerdings sinken sie. Man rückt wieder näher zusammen. Im besten Sinne bedeutet dies, dass man (bislang ungenutzten) Wohnraum zur Verfügung stellt oder teilt. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass dies nicht immer konfliktfrei funktioniert – aber wenn man sich gegenseitig aufnimmt, lernt man auch einander anzunehmen.