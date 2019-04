von SK

Vermutlich durch ein nicht verriegeltes Fenster ist laut Polizei ein unbekannter Täter zwischen Freitagmittag, 12 Uhr, und Samstagmorgen, 9 Uhr, in das Gebäude der Grundschule Randegg in der Grenzlandstraße eingestiegen, hat die Tür eines Raumes aufgehebelt und anschließend die Seitenwand eines PC aufgebogen. Aus diesem baute der Einbrecher verschiedene Teile aus. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges bei der Schule beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gottmadingen, (0 77 31) 14 37 20, in Verbindung zu setzen.