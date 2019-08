Gottmadingen vor 3 Stunden

In Bäckerei eingebrochen, um von dort aus an einen Bankautomaten zu gelangen

Am Ende mussten sie unverrichteter Dinge abziehen. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag versucht, einen Geldautomaten in Gottmadingen-Bietingen zu knacken. Dazu sind sie zunächst in eine angrenzende Bäckerei eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.