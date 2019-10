Grauer Himmel und Regenschauer – die Wetterprognosen hatten trübe Aussichten für das Wochenende schon angekündigt. Das Wetter war für Besucher des Gottmadinger Herbstmarktes aber kein Thema. „Wir kommen nicht nur bei schönem Wetter, man muss den Markt unterstützen“, sagte Elvira Maus. „Hier trifft sich der ganze Hegau“, schlossen sich Lieselotte Zeller und Waltraud Planta aus Watterdingen als alte Bekannte gleich an. Geschützt unter ihren Schirmen wollten sie nach dem Marktbummel beim DRK Ortsverband einkehren. Denn unabhängig vom Wetter hatten die Mitglieder wieder eine große Auswahl an Kuchen und Torten zubereitet.

„Man muss es nehmen, wie es kommt“

Das meinte auch Peter Steinle am Gewürz- und Teestand, mit schlechtem Wetter müsse man rechnen. Seit über 25 Jahren ist er mit seinem Stand auf den Gottmadinger Märkten vertreten und hat seine Stammkunden. Auf vielen Märkten unterwegs, sei es hier ein angenehmer Platz: „Die Leute hier sind hart im Nehmen. Bei anderen Märkten bleiben die Kunden bei diesem Wetter ganz weg“, sagte Peter Steinle. Beim Cannstatter Wasen in Stuttgart würde in seinen Augen bei solch einem Wetterniemand kommen. In Gottmadingen dagegen bummelten Besucher jeden Alters durch die Marktgassen und brachten mit bunten Schirmen Farbe in das Grau. Und wie an den Grüppchen zu sehen war, ließen sie sich vom Wetter auch nicht von einem Plausch abhalten.

19 selbst gebackene Kuchen – und viele helfende Hände

Auch die Flohmarkthändler ließen sich nicht unterkriegen und trotzten dem Wetter bis zum frühen Nachmittag. Geschützt unter ihrem Dach konnte der Regen der Reiterjugend vom Fahr- und Reitverein Gottmadingen nichts anhaben. Bis zu 40 Helfer waren im Schichtbetrieb im Einsatz, um mit selbst gebackenen Kuchen die Jugendkasse aufzubessern. „Wir sind optimistisch und halten durch bis zum Schluss“, meinte Meike Gassner. 19 Kuchen standen allein am Samstag zur Wahl, darunter eine Waldmeister-Frischkäse-Torte– „nach Omas Geheimrezept“, wie Anika Rethy verriet.

