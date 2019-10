Mit dem ausklingenden Sommer kündigt sich in Gottmadingen wieder der Herbstmarkt an. Am Wochenende, 5. und 6. Oktober, geben sich im Ortskern und rund um das alte Rathaus wieder Händler und Aussteller ein Stelldichein.

Die Besucher erwartet ein buntes Markttreiben, Bewirtungsstände und Lauben örtlicher Vereine laden zu kulinarischen Spezialitäten. Auch eine Fahrrad- und E-Bike Ausstellung wird gezeigt. Für Spaß sorgt wieder ein Vergnügungspark und auch die Gottmadinger Geschäfte haben an beiden Tagen geöffnet.

160 Stände gemeldet

Bummeln, Genießen und Einkaufen ist das Motto beim Herbstmarkt schon seit vielen Jahrzehnten und für Händler und Kunden zur Tradition geworden. Mit 160 angemeldeten Ständen ist der Markt einer der größten in der Region und bietet mit seinem besonderen Flair alles, was das Herz begehrt. Die Anbieter haben sich auf die Jahreszeit eingestellt, neben selbst produzierten Lebensmitteln wie Obst und Säften werden auch Wurstwaren, Tee und Gewürze bis hin zu Bekleidung, Haushalts- und Gebrauchsartikel, herbstliche Dekorationen, Schmuck und Spielzeug jeder Art angeboten.

Muss für Fahrradfreunde

Auf dem Rathausplatz rund um die Hebelschule kommen Fahrradfreunde wieder auf ihre Kosten, ortsansässige Händler präsentieren die neuesten E-Bike Modelle.

Bummel durch die Geschäfte

Ein Bummel lohnt sich nicht nur durch die Marktstände, auch die örtliche Geschäftswelt hat sich einiges einfallen lassen. Am Samstag und Sonntag sind von 12 bis 17 Uhr die Türen geöffnet, die Besucher erwartet ein besonderes Verkaufserlebnis mit individueller Beratung und vielen Marktschnäppchen. Kostenlose Parkmöglichkeiten gibt es direkt vor den Geschäften.

Flohmarkt für Kinder

Schnäppchen sind auch auf dem Kinderflohmarkt zwischen dem Alten Rathaus und der Hebelschule zu finden. Der Flohmarkt ist ausschließlich für Kinder und Jugendliche gedacht, die zur Aufbesserung ihres Taschengeldes ausgediente Spielsachen, Comics, Kleidung und Kruscht zum Kauf anbieten können. Wie die Krämerhändler gehören die jungen Nachwuchsverkäufer traditionell zum Marktgeschehen dazu, schon ab dem frühen Morgen stehen sie parat und sind Anziehungspunkt für kleine und große Schnäppchenjäger.

Karusell und Modelleisenbahn

Spaß und Gaudi ist wieder auf der Festwiese mit Gebauer’s Vergnügungspark mit Fahrgeschäften für alle Altersgruppen geboten. Für Staunen „kleiner und großer“ Freunde von Modelleisenbahnen sorgen im Feuerwehrgerätehaus die Modellbahnfreunde Mühlhausen-Ehingen. Auf einer großen Anlage lassen sie wieder Züge im Kleinformat durch eine perfekt nachgebildete Mini-Landschaft rollen und geben Besuchern jeden Alters einen faszinierenden Einblick in ihr Hobby.

Kulinarische Variationen

Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Auf dem Rathausplatz stehen Bankreihen und Tische zur Einkehr bereit. Die Besucher haben die Wahl, angeboten werden kulinarische Spezialitäten von Waffeln bis Raclette.

Auch verschiedene örtliche Vereine sind in guter Tradition wieder dabei. Bei der Freiwilligen Feuerwehr Gottmadingen stehen wieder deftige Gerichte auf der Speisekarte, mit süßen Köstlichkeiten wie selbstgebackener Kuchen und Torten laden die Mitglieder des DRK Ortsverbandes wieder zum Schmaus und Verweilen in ihre Laube.

Feuerwehr unterhält

Die Feuerwehr hat auch für ein durchgehendes musikalisches Unterhaltungsangebot gesorgt. Am Sonntag findet um 10.30 Uhr auf dem Parkplatz bei der Sparkasse ein Open-Air-Gottesdienst statt. Mit dabei ist auch die Sparkasse Engen-Gottmadingen, die am Sonntag von 11 bis 17 Uhr zu einer Payment-Messe in die Hauptstelle einlädt. In Zeiten fortschreitender Digitalisierung werden Experten über neue Chancen und Möglichkeiten im Zahlungsverkehr informieren und die neuen Trends für die Themen Banking, Karten und bargeldloses Zahlen vorstellen. Neben nützlichen Informationen und stimmungsvoller Livemusik sind Attraktionen für Jung und Alt vom Kinderschminken bis hin zum puren Fahrspaß mit dem Rennsimulator geboten.

Herbstmarkt