Die Polizei berichtet von einem Wohnungsverweis als Folge einer Hausstreitigkeit am Sonntag gegen 19.10 Uhr in Gottmadingen. Ein 31-Jähriger sei mit seiner Lebensgefährtin zunächst verbal in Streit geraten und im Verlauf der Auseinandersetzung handgreiflich geworden, sagt die Polizei. Nach Angaben der Frau war sie nicht nur geohrfeigt, sondern auch kurz gewürgt und getreten worden. Beamte des Polizeireviers Singen, die von Nachbarn verständigt worden waren, erteilten dem 31-Jährigen, der nicht zum ersten Mal seine Partnerin körperlich angegangen sei, einen Wohnungsverweis und berichtet, dass sie ihm die Schlüssel abgenommen haben.