von SK

Der geplante Bau der neuen Gottmadinger Schule könnte zu einem Kraftakt werden. 24 Millionen Euro sind für das Projekt veranschlagt. Es fehlen noch Angebote von Baufirmen, die den Bau der Schule nicht verteuern. So geht es im Februar 2019 um die Entscheidung, ob die Schule gebaut wird – oder vorerst nicht. Für Teilnehmer der Veranstaltung "Der SÜDKURIER gibt einen aus" ist der Fall ziemlich klar: "Die Schule muss kommen, Bildung ist mit das Wichtigste", sagte Walter Benz. "Eine Verschiebung macht den Bau nicht günstiger", so Bernd Schöffling, CDU-Gemeinderatssprecher. Beim geplanten Abriss der alten Schule steht auch die Zukunft der Eichendorff-Halle im Blickfeld. "Dort wird ein supertolles Ringen mit hunderten Zuschauern geboten", betonte Walter Benz. Der Kraftsportverein Gottmadingen wird also auch um die Eichendorffhalle ringen. Oder er zieht in die Goldbühl-Sporthalle um, wenn die Erfolgswelle weiter schwappt. Das nächste Spektakel gibt es am Samstag. Wenn es ab 18.30 Uhr mit der zweiten Mannschaft und um 20 Uhr mit dem Oberliga-Team im Lokalderby gegen den TSV Taisersdorf geht, wird die altehrwürdige Halle beben. Ganz sicher.

albert.bittlingmaier@suedkurier.de

Gottmadingen SÜDKURIER-Diskussion: Gottmadinger beklagen starken und lauten Verkehr Das könnte Sie auch interessieren

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein