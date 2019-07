von Autorenzeile

„Mit großer Betroffenheit und Trauer haben wir vom plötzlichen Tod Dietrich Gläsers erfahren“, schreibt der SPD-Ortsverein Gottmadingen in einer Pressemitteilung. „Dietrich Gläser prägte die SPD und die kommunale Politik in Gottmadingen über viele Jahrzehnte. Er kam 1969 nach Gottmadingen und wurde wenig später Vorsitzender der Jusos Singen. 1975 kandidierte er erstmals für den Gottmadinger Gemeinderat und rückte 1979 nach, um 30 Jahre im Dienst der Gemeinde zu stehen; von 1984 bis 1999 und von 2004 bis 2006 war er Sprecher der SPD-Gemeinderatsfraktion“, so Axel Meyer, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Gottmadingen. „Als Experte für Finanzen und Soziales setzte sich Dietrich Gläser immer für ein sozial ausgewogenes und wirtschaftlich starkes Gottmadingen ein. Dabei vergaß er nie, dass er als Sozialdemokrat in den Gemeinderat gewählt worden war und vertrat bis zu seinem Ausscheiden 2009 seine Meinung, auch wenn sie unbequem war. Er

begleitete die Sanierung der Goldbühlhalle und den Neubau der Hebelschule, und setzte sich dafür ein, dass Gemeindewohnungen nicht verkauft, sondern saniert wurden“, erklärt Meyer. „Dietrich Gläser ist es zu verdanken, dass die Gottmadinger Verwaltung ein Energiemanagement für alle öffentlichen Gebäude installierte und ein Energieausschuss eingeführt wurde. Seitdem werden Jahr für Jahr die Gemeindeeinrichtungen auf ihren Energieverbrauch untersucht und energiesparende Investitionen getätigt. Von 1989 bis 1999 war Dietrich Gläser Mitglied des Kreistags. Dort kümmerte er sich intensiv um den öffentlichen Personennahverkehr und den Seehas. Mit politischer Weitsicht half er, das Radwegenetz im Landkreis Konstanz zu entwickeln. Während seiner Zeit als Kreistagsmitglied war Dietrich Gläser in zahlreichen Ausschüssen tätig, so unter anderem im Verwaltungs- und Finanzausschuss, sowie im Kultur- und Schulausschuss.“

Dietrich Gläser war von 1972 bis 1982 Vorsitzender des Gottmadinger SPD-Ortsvereins. Zuletzt arbeitete er als Kassenwart im Vorstand der SPD Gottmadingen mit. Angesichts des notwendigen Generationswechsels sei ihm besonders die Förderung junger Mitglieder wichtig gewesen. So habe er jüngeren und neuen SPD-Mitgliedern

mit Rat und Tat zur Seite gestanden und das „SPD-Blatt“ gestaltet, viele Ausgaben als verantwortlicher Redakteur. „Als Vorstandsmitglied im Förderkreis Kultur und Heimat gestaltete Dietrich Gläser das kulturelle Leben Gottmadingens mit. Er arbeitete an der Ortschronik mit und veröffentlichte Artikel und Essays über die historische Entwicklung Gottmadingens und des Hegaus. Wir trauern mit seiner Familie, seinen Freunden und Wegbegleitern. Dietrich Gläser wird uns in seiner zupackenden Art im Gedächtnis bleiben. Wir werden ihn als einen aufrechten Demokraten und ehrenwerten Menschen in Erinnerung behalten. Wir werden diesen einzigartigen Menschen nicht vergessen. Er fehlt“, betont die Gottmadinger SPD.