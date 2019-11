von Anina Kemmerling

Was wäre die Vorweihnachtszeit ohne festliche Weihnachtsmärkte. Beim Schlendern und Stöbern mit Glühwein und Punsch, lässt sich entspannt auf das Fest der Liebe vorausblicken. Nach dem wetterbedingten Ausfall des Gottmadinger Weihnachtsmarktes im vergangenen Jahr, sehen die Organisatoren dem diesjährigen Weihnachtsmarkt zuversichtlich entgegen: Zum 25. Mal findet am Sonntag, 8. Dezember, von 11 bis 19 Uhr der Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz und vor der Hebelschule in Gottmadingen statt.

Flohmarkt zum Jubiläum

„Zum Jubiläum sollte was getan werden“, sagt Thomas Schleicher von der Gemeinde Gottmadingen. Deshalb findet zusätzlich zum Markt am Sonntag ein Weihnachtsflohmarkt am Samstag, 7. Dezember, von 16 bis 21 Uhr statt. Hier könne alles rund um Christbaumdeko oder sonstigem Weihnachtsschmuck, der selbst nicht mehr gebraucht wird, verkauft werden. Bisher nehmen rund 20 Verkäufer am Flohmarkt teil, weitere Anmeldungen werden noch immer entgegen genommen. Alphornbläser aus Hilzingen und der Musikverein Bietingen sorgen musikalisch für weihnachtliche Stimmung. „Auf dem Rathausplatz soll eine festliche Atmosphäre entstehen, in der bei Glühwein und Bratwurst, der Keller auf dem Flohmarkt leer geräumt werden kann“, erklärt Thomas Schleicher.

Singen Weihnachtsmärkte im Hegau: Hier liegt der Glühweinduft in der Luft Das könnte Sie auch interessieren

Wetter ließ Markt abblasen

Die Organisatoren mussten zu ihrem Bedauern den Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr wegen Sturmböen und einer ganztägigen Windgeschwindigkeit von rund 80 km/h absagen. „Es war zum Schutz der Besucher notwendig“, betont Werner Winterhalter vom Gewerbeverein Gottmadingen. Schon vor zwei Jahren musste der Weihnachtsmarkt aufgrund von Schneeglätte frühzeitig beendet werden. Diese Jahr ruht die Hoffnung darauf, dass das Wetter mitspielt.

Das Organisationsteam des Gewerbevereins Gottmadingen stellt mit Unterstützung der Gemeinde den Weihnachtsmarkt auf die Beine. Es ist geplant in der Eröffnungsrede zum Jubiläum die vergangenen 25 Jahre Revue passieren zu lassen. Die Jugendmusikschule Westlicher Hegau wird den Abend musikalisch begleiten. Getränke können aus der neu entworfenen, roten 25-Jahre Jubiläumstasse genossen werden. Diese kostet zwei Euro und wird an allen Ständen mit Getränkeverkauf verkauft. Und für jeden, der noch kein Weihnachtsgeschenk hat: Am Stand des Gewerbevereins gibt es die Möglichkeit, Gottmadinger Geschenkgutscheine zu kaufen, mit deren Verkauf man automatisch an der großen Verlosung teilnimmt und die Chance auf viele Preise hat.

Singen Klein aber fein: Südstadt-Weihnachtsmarkt geht in die dritte Runde – und Lichter spenden neuen Glanz Das könnte Sie auch interessieren

Es wird immer schwieriger

Christa und Werner Winterhalter vom Gewerbeverein haben schon den allerersten Weihnachtsmarkt in Gottmadingen mitorganisiert. Angefangen habe alles ganz klein und nur mit Gottmadingern. Schnell sei klar geworden: „Der Weihnachtsmarkt muss größer werden“, blickt Christa Winterhalter zurück. Da es mittlerweile immer mehr Weihnachtsmärkte in der Region gebe, werde es im Vergleich zu vor 25 Jahren immer schwieriger Aussteller für den Markt zu finden, ergänzt sie. „Mit 35 Anbietern, darunter einige neue, gibt es zwar weniger als bisher, trotzdem können wir uns in Gottmadingen nicht beklagen“, betont Thomas Schleicher.