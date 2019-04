von SK

Die Eichendorff-Schüler aus Klassenstufe 6 wieder Besuch von Horst Jeschor vom Weißen Ring. Mit dem Projekt „Zeichen setzen gegen Gewalt“, organisiert und durchgeführt von der Schulsozialarbeit und dem Weißen Ring, sollen die Schüler für Zivilcourage sensibilisiert und motiviert werden, mit offenen Augen durch den (Schul-)Alltag zu gehen. Dies berichtet Zivilcourage bedeutet, sozialen Mut zu entwickeln. Es bedeutet, nicht zuzulassen, dass Menschen ihre Würde und ihre Rechte verlieren. Der Mut, für etwas einzutreten. Wer Zivilcourage zeigt, handelt also nicht im eigenen, sondern im Interesse der Allgemeinheit, schützt ideelle Werte und Normen, welche der Grundstein einer freiheitlichen demokratischen Gesellschaft bildet. In Kooperation mit Horst Jeschor vom Weißen Ring Konstanz startete die Schulsozialarbeit vor zwei Jahren am Eichendorff Schulverbund das Projekt "Zeichen setzen gegen Gewalt", in dem sich die Schüler der Klassenstufe 6 gemeinsam dem Thema Zivilcourage, psychische und physische Gewalt und dessen Auswirkungen annahmen. Da das Thema immer wieder aktuell ist, wird die Schulsozialarbeit das Projekt in den einzelnen Klassen nachbereiten. Hierbei wird noch einmal individuell auf die Fragen der Schüler eingegangen. Der Weiße Ring steht nach einer Straftat den Opfern zur Seite und bietet persönliche Betreuung für die Geschädigten. Kriminalitätsopfer finden beim Weißen Ring vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten, wie beispielsweise die Begleitung zu Terminen bei Polizei und vor Gericht, gegegenbenfalls die Übernahme von Anwaltskosten und die Vermittlung von anderen, geeigneten Hilfen.