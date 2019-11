von Anina Kemmerling

Es geht in die heiße Phase: Der Kraftsportverein (KSV) Gottmadingen hat beste Chancen, mit den Ringern der ersten Mannschaft in die Regionalliga, die zweithöchste Liga in Deutschland, aufzusteigen. Auch die zweite Mannschaft des Vereins hat die Möglichkeit, eine Klasse – in die Landesliga – nach oben zu gelangen. Bislang stehen die Karten nicht schlecht. Noch ist Gottmadingens erste Mannschaft unbesiegt und führt die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung zum Zweitplatzierten an. Nun gehe es in den sportlichen Endspurt, erklärt Cheftrainer Volker Hirt, denn ohne Niederlage wolle man die Saison auch beenden. Beim Rock am Ring(en) soll es am Samstag ab 20 Uhr in der Begegnung mit Olympia Schiltigheim II nicht nur hockarätiges Ringen geben, die ebenfalls mächtig aufstrebende Band Crossing Neighbours will dem Publikum in den Ringer-Pausen und nach den Kämpfen in der Eichendorffhalle kräftig einheizen.

Junge Medaillensammler

Die Jugend des Vereins sei besonders stark. Es gebe allein fünf Jugendringer mit Medaille und drei, die in die Erste Mannschaft aufgenommen werden können, so Hirt. Obwohl der Verein momentan einen ordentlichen Zuwachs an Jugendlichen hat, werde die Jugendarbeit nicht einfacher. Das Ringen sei ein harter Einzelsport. Um erfolgreich zu werden, benötige es genügend Geduld und Biss. Das Ziel des Vereins ist es, den Nachwuchs so lange wie möglich beizubehalten, auch wenn für viele Jugendringer in Zukunft auch die Nationalmannschaft in Frage kommen werde.

Die Band Crossing Neighbours spielt am Samstag Abend bei Rock am Ring(en) in der Gottmadinger Eichendorffhalle auf.

Im Rahmen des Heimkampfes der Ersten Mannschaft des KSV Gottmadingens gegen Olympia Schiltigheim II findet diesen Samstag, 23. November, ab 20 Uhr das traditionelle Rock am Ring(en) Event in der Eichendorfhalle in Gottmadingen statt. Nun gilt es das Team entsprechend einzustellen, um vor eigenem Publikum bei Rock am Ring(en) die Punkte zu sichern.

Sport trifft Geselligkeit

Bei der zum dritten Mal stattfindenden Veranstaltung stehe der Ringsport im Fokus, so Volker Hirt. Jedoch wolle man den Sport mit einer gesellschaftlichen Veranstaltung verknüpfen. Dafür wurde ein Programm mit musikalischer Unterhaltung auf die Beine gestellt. Für diese sorgt die Gottmadinger Kult-Band Crossing Neighbours, die mit einem breiten Repertoire an Rock- und Popmusik durch den Abend führt. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Ab 21 Uhr ist der Eintritt jedoch frei, dann wechseln die Crossing Neighbours auf die Hauptbühne und der feierliche Teil des Abends kann beginnen.

Hochspannung herrscht bei den Kämpfen des KSV Gottmadingen in der Eichendorffhalle. Das Archivbild zeigt einen Kampf, bei dem Trainer Volkert Hirt (rechts) selbst erfolgreich agiert hat. | Bild: KSV Gottmadingen

Das Ringen ist ein Kraft- und Kampfsport. Im Gegensatz zu anderen Kampfsportarten darf jedoch der gesamte Körer eingesetzt werden. Viele Gottmadinger Ringer seien in der jetzigen Liga unterfordert gewesen, der Aufstieg in die Regionalliga ist deshalb notwendig. Jedoch ist klar, dass diese um einiges härter werde. Bereits in den Achtzigerjahren haben es Gottmadinger Ringer geschafft in Deutschlands zweithöchster Liga zu kämpfen – dieser Erfolg soll nun wiederholt werden. Wenn alles klappt wie bisher, wirke man nächstes Jahr im Spitzensport mit.

Tatkräftige Alte Herren

Ein wichtiges Standbein ist für die Gottmadinger Ringern auch die Altherren-Abteilung. Unter ihnen sind auch etliche ehemalige Akteure des KSV. Heute ringen sie nicht mehr, bei den Übungsabenden ist Fitness angesagt. Die Alten Herren sind auch emsige Helfer bei Veranstaltungen.