von SK

Eine Kunstfahrt ist am 11. Mai geplant. Es geht mal wieder nach Ravensburg. Im dortigen Kunstmuseum wird eine Ausstellung mit Werken von Ernst-Ludwig Kirchner präsentiert. „Fantastische Figuren“ lautet die Überschrift. Bei der Rückfahrt, wieder per Bus, gibt es einen Stop in Überlingen, wo voraussichtlich eine Stadtführung mit Klaus Antons wartet. Weiteres Spezielles wartet im zweiten Halbjahr. Hier ein kurzer Ausblick zum Vormerken. Am Samstag, 31. August kommt einer dieser guten „alten“ Bekannten mal wieder in den Hegau. In diesem Jahr nicht in Begleitung seiner Mit-Musiker, sondern Solo: Maxi Pongratz, Kopf und Songwriter von Kofelgschora, der ganz besonderen Band aus Oberammergau nutzt die Pause der Gruppe und tourt alleine durchs Land. Schloss Randegg wird sein Konzertort bei uns sein. Große Vorfreude schon jetzt. Im September wird es noch einen Ausflug über die Grenze nach Schaffhausen geben. Voraussichtlich am Samstag, 14. September (trotz Museumsnacht) zeigt die Wächterin des Munot, Karola Lüthy, das Innenleben dieses außergewöhnlichen Bauwerks und anschließend steht noch ein Besuch der Kunstabteilung des Allerheiligenmuseumsunter fachkundiger Führung des Kurators Rüfenacht. Ein weiterer Großer der Kabarettszene macht Station bei uns am 16. November, ein Samstag; wie gewohnt im St. Georgshaus. Uli Keuler, der, der den Menschen so ganz genau aufs Maul schaut, ist zum ersten Mal in Gottmadingen. Für alle Veranstaltungen können ab sofort Tickets reserviert werden unterwww.foekuhei-gottmadingen.de oder bei Bernd Gassner unter bgassner.architekt@web.de.