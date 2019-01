Die neue Lasermaschine schneidet in rasendem Tempo die unterschiedlichsten Löcher und Formen in Stahlblech und Edelstahl. Geschäftsführer Andreas Müller, Bruder Bernhard von der Konstruktion und Werksleiter Bernd Riester verfolgen das imposante Schauspiel mit schon fast kindlicher Freude. Eine Investition von etwa 600 000 Euro soll sich auch lohnen. Soviel hat die neue Lasermaschine gekostet. Das Gottmadinger Familien-Unternehmen Müller Maschinen und Apparatebau hat sie im vergangenen Spätherbst in Betrieb genommen. "Die neue Maschine mit topmoderner Laser-Technik sorgt für eine einschneidende Verbesserung in der Produktion. Sie kann bis zu 25 Millimeter dickes Stahlblech und 20 Millimeter Edelstahl schneiden", verrät Bernd Riester.

Ständige Innovationen

Mit verschiedensten Technologien fertigt Apparate Bau Müller seit gut 40 Jahren mit ständigen Innovationen Apparate, Behälter, Gehäuse, Sondermaschinen, Stanz- und Kantteile vor allem aus rostfreiem Edelstahl. Die Auftraggeber kommen überwiegend aus dem Bereichen Lebensmittel, sowie aus der Chemie und Pharmazie. Die Fertigungsteile werden in Serie oder als Einzelstück produziert. Bei einem kleinen Rundgang zeigen Andreas Müller und sein Führungsteam Produkte, wie Teile für Industrieschneidemaschinen für Wurst und Käse oder einen stattlichen Räucher-Apparat für Metzgereien.

Konkurrenz aus dem Osten

"Vor etlichen Jahren haben wir eine zweite Produktionshalle in Betrieb genommen", schildert Andreas Müller. Die Gottmadinger Firma produziert auch das Roh-Konstrukt von Waschanlagen für Aludosen. "1200 Getränkedosen in der Stunde können mit dieser Anlage vor dem Lackieren später gewaschen werden", schildert Bernhard Müller. "Mit etwa 20 Stammkunden erwirtschaften wir einen Jahresumsatz von etwa 2,5 Millionen Euro und sind somit ein mittelständisches Unternehmen", sagt Andreas Müller. "Die Konkurrenz vor allem im Osten wird größer, heißt für uns aber auch, dass wir unsere Fertigung vor allem in Bezug auf schnellere Durchlaufzeiten immer flexibler gestalten müssen, um Schritt zu halten", erklärt Andreas Müller.

Mit modernster Lasertechnik kann diese neue Maschine in rasantem Tempo unzählige Stahlblech- und Edelstahlteile herausschneiden. | Bild: Tesche, Sabine

Treue Mitarbeiter

"Zu unseren Kunden gehört auch das Singener Unternehmen Constellium mit seinem großen Zweigwerk in Gottmadingen in unmittelbarer Nachbarschaft zu uns. Wir fertigen viele Teile für Constellium. Das wichtigste Kriterium ist eine schnelle Reaktionszeit und unser günstiger Standort, so Müller. "Wir legen größten Wert auf ein gutes Betriebsklima und haben eine flache Hierarchie in unserem Unternehmen. Deshalb sind die meisten der gut 20 Mitarbeiter schon seit langem bei uns", berichtet Müller. Trotz der Konkurrenz in der Schweiz gelinge es, auch Nachwuchs zu gewinnen.