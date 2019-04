von SK

Mit der Aufstellung ihrer Kandidatenliste hat der CDU-Gemeindeverband Gottmadingen den Kommunalwahlkampf 2019 eingeläutet. Die örtlichen Christdemokraten setzen mit ihrer Bewerberliste erneut auf eine breite Mischung aus einerseits politischen Newcomern und erfahrenen Kommunalpolitikern, andererseits auf einfache Parteimitglieder und Kandidaten ohne Parteibuch. Dadurch, sagt der Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbandes, Stefan Jäkel, sei „eine Vertretung der gesamten Gemeinde im Gemeinderat möglich“, da viele Kandidaten aus den unterschiedlichsten Bereichen und mit unterschiedlichem Hintergrund einen breiten Bevölkerungsquerschnitt abdecken würden.

Angeführt wird die Kandidatenliste vom bisherigen CDU-Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat, Bernd Schöffling, auf den Michael Stemke folgt, der ebenfalls der aktuellen Gemeinderatsfraktion angehört.

Ein Zukunftsprogramm ist in Arbeit

In den kommenden Tagen werden die Kandidaten ein Zukunftsprogramm ausarbeiten. Dieses Programm entstehe als Ergebnis von zahlreichen Gesprächen, die jeder einzelne Kandidat in den vergangenen Wochen mit Bürgerinnen und Bürgern geführt habe, so Stefan Jäkel. Außerdem werde in den kommenden Tagen auf der Internetseite der örtlichen CDU die Möglichkeit geschaffen, mit den Kandidaten in Kontakt zu treten. So wolle man weitere Anregungen aus der Einwohnerschaft aufnehmen und in die Arbeit der neuen Gemeinderatsfraktion einfließen lassen.

Die CDU-Kandidatenliste zur Gemeinderatswahl: Bernd Schöffling, Michael Stemke, Inna Feldmann, Jürgen Hermann, Angelika Möll, Fabian Maier, Andreas Schrödl, Eduard Siedlitzky, Marian Tomas, Steffen Weniger, Max Porzig. Kandidaten für den Ortsteil Randegg sind Philip Hodecker und Claudius Seger, für Bietingen Thomas Barth und Markus Klopfer.