Es ist nicht der Ball. Auch nicht der beste Freund aus dem Kindergarten, der schon auf dem Trainingsgelände umhertollt. Nein, das erste Ziel, das die G-Jugendspieler ansteuern, sobald sie den Sportplatz Katzental in Gottmadingen betreten, ist Christian Schopper. Bevor die Trainingseinheit losgeht, wird der Trainer begrüßt – und zwar stilecht mit Handschlag. "Hallo Christian!"

15 Jungs zwischen vier und sechs Jahren sind an diesem Mittwochnachmittag zur Einheit des SC Gottmadingen-Bietingen gekommen. Christian Schopper kennt jeden Einzelnen. Die respektvolle Begrüßung gehört für ihn dazu. "Das ist mir wichtig", nickt der großgewachsene Mann, der heute schwarze Trainingshosen und ein rotes T-Shirt trägt. Seit 2005 leitet er die Übungseinheiten der jüngsten SC-Mitglieder. "Beim Bambini-Training steht natürlich immer der Spaß im Vordergrund – aber trotzdem spielt der Umgang miteinander eine Rolle", findet Schopper.

Deshalb erhält Paul heute eine kleine Sonderbegrüßung. Er hat in der vergangenen Woche Geburtstag gehabt und präsentiert stolz die neuen Stutzen, die er geschenkt bekommen hat. Überhaupt sind die kleinen Kicker bestens ausgerüstet. Trikots des FC Barcelona, der deutschen Nationalmannschaft und des FC Bayern erfreuen sich besonderer Beliebtheit. Auch Schienbeinschoner, Stutzen und Fußballschuhe in allen nur erdenklichen Farben gehören bei den G-Jugendspielern zur Grundaussstattung.

Einzelkinder sind auf dem Platz oftmals vorsichtiger

Beim Aufwärm-Training gilt es, statt der Füße aber erst mal die Hände einzusetzen. Zunächst lässt Schopper seine Schützlinge den Ball in Form einer Acht um die eigenen Beine kreiseln. "Jetzt werft ihr den Ball in die Luft und versucht möglichst oft zu klatschen bevor ihr ihn wieder auffangt." Direkt zeigt sich, dass einige der Vier- bis Sechsjährigen über erstaunlich gutes Ballgefühl verfügen. "Schau mal, ich kann fünfmal klatschen!", ruft einer der Nachwuchskicker aufgeregt. Hinter ihm kommt es zu einem Missgeschick: Einer der Jungen wirft sich den Ball ins eigene Gesicht. Christian Schopper schaut kurz nach, gibt dann Entwarnung: "Das hört gleich wieder auf wehzutun."

Der lizenzierte Übungsleiter hat das Ziel, die Kinder behutsam an die Grundlagen seines Lieblingssports heranzuführen. Passen, stoppen, schießen: Das alles will gelernt sein. "Man merkt dabei immer schnell, dass Kinder, deren Geschwister oder Eltern Fußball spielen, einen Vorteil haben", sagt Schopper. Eine weitere Beobachtung, die der erfahrene Trainer im Laufe der Jahre gemacht hat: "Einzelkinder sind am Anfang oftmals vorsichtiger." Für Schopper nicht weiter verwunderlich: "Man muss sich erst daran gewöhnen, im Team zu spielen. Hier bekommst du den Ball nicht einfach vom Papa zugespielt. Du musst ihn dir erkämpfen."

Ein bunter Pulk bildet sich um den Ball

Wie das genau aussieht, zeigt sich beim anschließenden Spiel. Dazu teilt Schopper die Jungs in zwei Mannschaften ein. "Ich achte darauf, dass es möglichst ausgeglichen ist", sagt der Trainer und ergänzt mit einem Augenzwinkern: "Meistens lasse ich sie solange spielen bis das Spiel 5:5 oder 6:6 ausgeht." Tatsächlich schwappt das Spielgeschehen auf dem Kleinfeld stetig hin und her. Keine der Mannschaften scheint der anderen überlegen zu sein. Richtiges Positionsspiel ist dabei noch nicht unbedingt zu erkennen. Stattdessen sind wilde "Attacke"- und "Angriff"-Rufe zu hören, wenn sich die Kinder in einem bunten Pulk um den Ball balgen. "Konditionsprobleme hat hier keiner", sagt Schopper und schmunzelt.

Nach zehn Minuten eifrigem Gewusel zeigt sich, dass Almir einen besonders guten Tag erwischt hat. Immer wieder gelingt es dem Jungen mit den schwarzen Haaren und den roten Schnürsenkeln, sich durchzutanken und gefühlvoll abzuschließen. Das bringt den Trainer auf eine Idee: "Jetzt darfst du nur noch mit deinem schwächeren Fuß aufs Tor schießen." Der Junge strengt sich noch mehr an. Und tatsächlich gelingt ihm trotz der verordneten Erschwernis einige Minuten später ein sehenswerter Treffer.

Die Kinder jubeln, und Almir dreht sich mit einem breiten Grinsen zur Seitenlinie um. Dort kann sich Schopper ein Lächeln nicht verkneifen. "Das macht doch einfach Spaß", meint er zufrieden. Nach einer Stunde pfeift der Coach ab. Ob Zufall oder nicht: Der Spielstand liegt zu diesem Zeitpunkt bei exakt 6:6.

Verein mit Historie 1908 wurde der FC Badenia Gottmadingen gegründet. Zwölf Jahre später erfolgte der Zusammenschluss mit dem Turnverein unter dem neuen Namen Sportvereinigung. 1951 dann die nächste Namensänderung: Der FC 08 Gottmadingen wurde gegründet. 1992 schließlich entschloss sich der Club, mit dem FC Bietingen zu fusionieren. Der SC-Gottmadingen-Bietingen war geboren. (das)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein