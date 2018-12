Von globalen Märkten ist die Rede, tatsächlich aber handelt es sich um die Welt vor der Haustür. Vor einer Woche beispielsweise wurde der Verkauf des Singener Standorts von Georg Fischer (GF) an eine von drei ehemaligen GF-Mitarbeitern gegründeten Firma mit dem Namen Fondium bekannt. In der Begründung des Verkaufs heißt es dazu von GF: "Die global rasch wachsende Nachfrage nach Leichtmetallgussteilen aus Aluminium (...) erfordert von GF eine deutlich stärkere Präsenz in diesem Sektor." Deshalb geben sich die drei neuen Chefs von Fondium auch nicht zu großen Hoffnungen hin. "Eisenguss ist derzeit kein Wachstumsgeschäft", so die nüchterne Analyse von Fondium-Sprecher Achim Schneider. Durch den Exit aus dem GF-Konzern sieht er allerdings die Chance zu flexiblen und marktgerechten Strategien.

Des einen Leid ist des anderen Freud. Einem weiteren Global Player der Region ist das Marktglück hold, denn es ist mit einem anderen, derzeit stark nachgefragten Werkstoff unterwegs. Constellium verarbeitet Aluminium und der hat vor allem den Vorteil der Leichtigkeit. Die Folgen lassen sich am Standort des Unternehmens in Gottmadingen in relativ kurzen Zeitraffern nachvollziehen. Laut Rainer Beyer, General Manager für den Bereich Automotive Structures and Industry, werden hier pro Jahr Investitionen im zweistelligen Millionenbereich getätigt.

Die Auswirkungen der E-Mobilität

Das Werk besteht inzwischen aus elf Hallen, wobei die Elfte ihre Existenz vor allem dem weltweiten Wandel in der Automobilindustrie verdankt. Hier dreht sich alles um die E-Mobilität und in dem rund 2500 Quadratmeter großen Raum gewinnt man den Eindruck, als würden die Erfordernisse der Produkte in einem direkten Bezug zur Fertigungsweise stehen. Herkömmliche Vorstellungen von einem Industriebetrieb jedenfalls werden hier nicht bedient, stattdessen herrscht eine fast klinische Atmosphäre. Mittels Laserschweißanlagen, führt Rainer Beyer aus, werden nicht mehr nur Komponenten, sondern auch größere Bauteile hergestellt.

Stahl war gestern – Alu ist morgen

Das Einsparpotenzial beim Gewicht in der Automobilindustrie veranschlagt der Manager bei 30 bis 50 Prozent gegenüber Stahl, hinzu kommen die besonderen Möglichkeiten der Formgebung. Nur Vorteile freilich hat der Werkstoff nicht. Die Gewinnung von Aluminium beispielsweise ist relativ aufwändig, weshalb Rainer Beyer die Frage nach der Verwendung der Rohstoffe beziehungsweise ihrer Endproduktanteile durchaus auch "als eine letztlich philosophische Frage" betrachtet. Was allerdings wiederum für Aluminium spricht, ist ihre im Prinzip unendliche Verfügbarkeit, was sich allein aus der hundertprozentigen Wiederverwertungsmöglichkeit ergibt.

Die Konzentration am Standort in Gottmadingen hat übrigens zur Folge, dass die gesamte Wertschöpfungskette an einem Ort stattfinden kann. Laut Rainer Beyer reicht dies von der Produktentwicklung etwa bei Stoßfängern (neudeutsch: Crash-Management-System) über die Herstellung spezieller Werkzeuge bis hin zur kompletten Produktschöpfung. Aufträge gibt es genug, zu den Kunden zählen nach Angaben des Managers alle bekannten Automarken.

Größte Arbeitgeber der Gemeinde

Die Entwicklung von Constellium schlägt sich in Gottmadingen in mehrfacher Weise nieder. Bereits vor etwa anderthalb Jahren war mit dem Bau zweier neuer Hallen von einem unternehmerischen Quantensprung die Rede, wodurch sich die Zahl der Mitarbeiter von 560 auf 625 erhöhen sollte. Doch diese Zahlen des größten Arbeitgebers in Gottmadingen sind längst Makulatur, inzwischen zählt der Betrieb nach Angaben von Rainer Beyer rund 650 Mitarbeiter.

Der Blick von oben macht zugleich verständlich, dass in Gottmadingen allmählich Bedenken wegen des Wirtschaftswachstums aufkommen. Der Ort lebt zwar von jeher von der industriellen Struktur, der gewerbliche Flächenfraß stößt jedoch zunehmend auf Kritik – und gelegentlich erlebt man bei der Diskussion darüber einen dünnhäutigen Bürgermeister.

Bei der Prognose stehen die Rahmenbedingungen unterdessen weitgehend fest: Der Werkstoff Aluminium steht hoch im Kurs, vor allem die Automobilindustrie sorgt durch die Umrüstung auf E-Mobilität für eine hohe Nachfrage und Constellium in Gottmadingen ist in diesem Markt gut aufgestellt – und deshalb gibt es weitere Pläne. Der Parkplatz im Inneren des Hallen-Geländes (siehe Luftaufnahme) soll mittelfristig als weitere Produktionsfläche verwendet werden. Der Parkflächen-Bedarf für die Mitarbeiter soll durch den Bau eines Parkhauses an der Bundesstraße gedeckt werden.