Von einem Stadtbus möchte Bürgermeister Michael Klinger nicht reden, doch auch eine Gemeinde in der Größe Gottmadingens könne ein Ein-Euro-Ticket umsetzen. Bislang kosten Tickets laut seinen Angaben dort 2,55 Euro, die Gemeinde müsste also eine Zulage von 1,55 Euro pro Ticket leisten. Das erklärte Klinger vergangene Woche in der Gemeinderatssitzung, als er den Räten ihre Zustimmung zum nächstmöglichen Einrichten eines solchen Tickets für Einzelfahrten nahelegte. Die stimmten einstimmig dafür, daher werden nun 8000 Euro im Haushaltsplan für 2020 eingestellt. Busfahren soll aber nicht nur durch den Preis, sondern auch durch zusätzliche Verbindungen attraktiver werden.

Mehr Busse nach Singen und Hilzingen

Nach der Neuausschreibung des Busverkehrs im Landkreis Konstanz gibt es künftig zum Beispiel etwa zehn Fahrten pro Tag zwischen Gottmadingen und Singen, es gibt eine neue Linie zwischen Gottmadingen über Bietingen nach Hilzingen und eine neue Haltestelle am Bahnhof Bietingen. Das Ein-Euro-Ticket soll auch bei Anrufsammeltaxen gelten, die besonders nachts eine Verbindung bieten wenn kein klassischer Bus mehr fährt. „Das ist ein großer Schritt in die richtige Richtung“, sagte Martin Sauter (Freie Wähler). „Durch eine kleine Subvention können wir Menschen ein Angebot machen, das die Auslastung der Busse verbessert“, lobte auch Bernd Schöffling (CDU).

Mehr Anbindung könnte schwierig werden

Schöfflings Vorschlag, mehr innerörtliche Haltepunkte einzurichten, sah Bürgermeister Klinger kritisch: Das sei eine ganz schwierige Balance, damit Busfahrer beispielsweise ihre Anschlüsse bekommen. Auch eine Anbindung an die Schweiz, wie Florian Brütsch (SPD/UL) sie vorschlug, sei schwer und beinahe unmöglich, so Klinger. An einer besseren Anbindung für Ebringen seien sie hingegen dran, versicherte der Bürgermeister.

Projekt ist erstmal auf zwei Jahre befristet

„Es wird ein bisschen Umsetzungszeit brauchen, ist aber ein wichtiges Zeichen“, sagte Klinger. Der entsprechende Vertrag mit dem Verkehrsverbund Hegau-Bodensee (VHB) und der Gemeinde soll zunächst bis 31. Dezember 2021 geschlossen werden. Die Gemeinde soll dabei neben der Zulage von 1,55 Euro pro Ticket auch die Einrichtung des Kassensystems übernehmen. Von der Ein-Euro-Regelung ausgenommen ist der Zugverkehr zwischen Gottmadingen und Bietingen.

