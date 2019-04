Leichter Regen, für Wurst und Getränke muss man lange anstehen und hinter den knapp 1000 Besuchern des Brückenfests liegt außerdem eine knapp einjährige innerörtliche Großbaustelle mit all ihren Zumutungen wie Lärm, Staub, Umleitungen. Das reicht in Deutschland allemal für miese Stimmung, aber Gottmadingen zeigt sich bestens gelaunt. Mit wem man auch spricht an diesem frühen Mittwochabend, die Fertigstellung des Zweckbaus wird gefeiert als wär's ein Gebäude vom Kaliber eines Cano oder Hegau-Towers.

Seltsam auch dies: Die Feier am unwirtlichen Platz einer Unterführung mischt sich allenthalben mit einem gewissen Bedauern, dass es nun schon vorbei ist mit den Bauarbeiten. Zum Beispiel bei Ingrid Möhringer, die als Anwohnerin die Arbeiter während der gesamten Bauzeit regelmäßig mit Kaffee versorgte. Mal am Vormittag, dann am Nachmittag, mal wurde der Kaffee zur Baustelle gebracht, gelegentlich fand die Kaffeepause sogar im Garten statt. "Es war faszinierend, wie akkurat und emsig die Leute gearbeitet haben."

Kaffee für die Bauarbeiter

Dabei hätte Ingrid Möhringer wie alle direkten Anwohner der Baustelle während der nächtlichen Arbeitsphasen auf Staatskosten ins Hotel übersiedeln können. Doch das kam für sie nicht in Frage, denn die Brücke ist ihre Brücke. Das Haus, in dem sie wohnt, ist ihr Geburtshaus und der Bahnhof mitsamt der Überführung über die Hilzinger Straße gehört zu ihrer Geschichte.

Lenin und Fritz Walter waren auch hier...

Und zu dieser Geschichte bekommt man beim Brückenfest so einiges zu hören. Es war am 9. April 1917, als ein Mann namens Wladimir Iljitsch Lenin von Zürich kommend Gottmadingen im plombierten Waggon passierte, um später in Russland den vielen Unmenschlichkeiten des 20. Jahrhunderts die sowjetische Katastrophe hinzuzufügen. Und hier auch legten die Fußballweltmeister von 1954 einen Halt ein, woran man sich beim Brückenfest persönlich erinnert. "Es ist eine berühmte Brücke", sagt einer aus einer älteren Männerrunde und Stolz schwingt in der Stimme mit.

Besser als Fernsehen

Mit der Gegenwart kann die Vergangenheit unterdessen doch nicht mithalten. "Eine Übersiedlung ins Hotel? Niemals!", sagt Gebhard Rebstock, für den der Baufortschritt in den vergangenen Monaten das bessere Fernsehprogramm darstellte. Wäre der Anwohner aus der Burgstraße während der Nachtarbeiten umgezogen, dann hätte er im Zweifel etwas verpassen können und das wollte er auf keinen Fall. Als großes Schauspiel hat die Großbaustelle auf Volker Rauwolf wahrgenommen, den nicht zuletzt die logistische Abstimmung der Facharbeiter aus verschiedenen Firmen begeisterte.

Schauspiel mit Thriller-Einlage

Für Reiner Bäuerle wurde das Schauspiel mit einigen Thriller-Elemente angereichert. "Das war schon spannend, als die massiven Brückenelemente an unserem Haus in einem Abstand von maximal 50 Zentimetern am Dachfenster vorbei manövriert wurden", erzählt er. Er konnte die Präzisionsarbeit vom Logenplatz des Fensters aus verfolgen und hat jede Menge Fotos gemacht.

Aber der Lärm, der Dreck und die Umleitungen? "Ach was, das haben die Menschen locker genommen", sagen beispielsweise Margrit und Jörg Sieg. "Das mit dem Lärm ging eigentlich", resümiert Volker Rauwolf und wen immer man auch fragt – alle sind voll des Lobes wie picobello die Baustelle nach der Tagesarbeit oder zu den Wochenenden hin aufgeräumt wurde.

Brücke kann sich sehen und hören lassen

Mit dem Ergebnis zeigen sich ebenfalls sämtliche Befragten vollauf zufrieden. In seiner kurzen Ansprache hebt Bürgermeister Michael Klinger die höhere Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger hervor und was die Optik anbelangt, so stellt er die rhetorische Frage, ob eine Brücke schön sein kann. "Sie kann sich sehen lassen", so sein Fazit – und hören lassen kann sie sich übrigens auch. Wie Reiner Bäeuerle sagt, könne man sich jetzt sogar im Garten unterhalten, wenn ein Zug vorbeifährt.